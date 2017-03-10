Galatasaray Good Angels Kosice maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

EuroCup Women Ã‡eyrek Final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Galatasaray kendi sahasÄ±nda Good Angels Kosice'yi konuk ediyor. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

EuroCup Women Çeyrek Final rövanÅŸ maçÄ±nda bugün Galatasaray, Good Angels Kosice ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Abdi Ä°pekçi Arena’daki mücadele saat 16:00’da baÅŸlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayÄ±nlanacak. 7 Mart’ta oynanan Angels Arena’daki mücadeleden 73-62 maÄŸlup ayrÄ±lan Galatasaray böylelikle EuroCup Women’daki ilk yenilgisini almÄ±ÅŸ oldu. Mücadelede IÅŸÄ±l 14, Jefferson ise 10 sayÄ±yla çift hanelere çÄ±kan isimlerimiz oldu. SarayÄ±n SultanlarÄ±’nÄ±n yarÄ± finale çÄ±kmasÄ± için 10 Mart’taki rövanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndan en az 12 sayÄ±lÄ±k fark ile galip gelmesi gerekecek.