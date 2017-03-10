Ana Sayfa | SPOR Basketbol 10/03/2017 09:47

Avenida FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


Åžampiyonlar Ligi'nde FenerbahÃ§e'nin sahasÄ±na konuk ettiÄŸi Avenida ile bugÃ¼n tekrar karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

FIBA KadÄ±nlar Åžampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ilk maçta 78-68 maÄŸlup ettiÄŸi Perfumerias Avenida takÄ±mÄ±yla Ä°spanya'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. 22.30'da baÅŸlayacak olan maçÄ±, Fenerbahçe kazanÄ±rsa üst üste 6. kez Final Four'a katÄ±lacak. Ä°spanyol ekibinin kazanmasÄ± halinde serinin galibi 15 Mart ÇarÅŸamba günü Ä°stanbul'da yapÄ±lacak üçüncü maçta belli olacak.

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Olympiakos DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ, THY Euroleagueâ€™de bu akÅŸam Olympiakosâ€™a konuk olacak. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...


Anadolu Efes Brose Bamberg maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

THY Avrupa Ligiâ€™nde Anadolu Efes, Brose Bamberg ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...


Galatasaray Good Angels Kosice maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

EuroCup Women Ã‡eyrek Final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Galatasaray kendi sahasÄ±nda Good Angels Kosice'yi konuk ediyor. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...