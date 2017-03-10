Avenida FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Åžampiyonlar Ligi'nde FenerbahÃ§e'nin sahasÄ±na konuk ettiÄŸi Avenida ile bugÃ¼n tekrar karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
FIBA KadÄ±nlar Åžampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ilk maçta 78-68 maÄŸlup ettiÄŸi Perfumerias Avenida takÄ±mÄ±yla Ä°spanya'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. 22.30'da baÅŸlayacak olan maçÄ±, Fenerbahçe kazanÄ±rsa üst üste 6. kez Final Four'a katÄ±lacak. Ä°spanyol ekibinin kazanmasÄ± halinde serinin galibi 15 Mart ÇarÅŸamba günü Ä°stanbul'da yapÄ±lacak üçüncü maçta belli olacak.