Avenida FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

EuroCup Women Ã‡eyrek Final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Galatasaray kendi sahasÄ±nda Good Angels Kosice'yi konuk ediyor. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...