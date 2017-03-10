Ana Sayfa | SPOR Basketbol 10/03/2017 20:36

TÃ¼rk takÄ±mlarÄ± FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ± Ã§eyrek finalinde tarih yazdÄ±


Galatasaray, Bellona AGÃœ Spor, YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ve Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ± Ã§eyrek finalinde rakiplerini devirerek yarÄ± finale Ã§Ä±kmaya hak kazandÄ±.

FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ± çeyrek finalindeki temsilcilerimiz Galatasaray, Bellona AGÜ Spor, YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi ve Hatay BüyükÅŸehir Belediyespor rövanÅŸ maçlarÄ±nda rakiplerini yenerek adlarÄ±nÄ± yarÄ± finale yazdÄ±rdÄ± ve EuroCup kupasÄ±nÄ±n ülkemize gelmesi kesinleÅŸti. YarÄ± finalde Hatay BüyükÅŸehir Belediyespor-Bellona AGÜ Spor'la, Galatasaray'da YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi ile eÅŸleÅŸti. 4 takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n da yarÄ± finale çÄ±kmasÄ± ise Türkiye için bir gurur kaynaÄŸÄ± oldu.

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