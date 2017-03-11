Ana Sayfa | SPOR Basketbol 11/03/2017 13:20

Potada derbi heyecanÄ± Galatasaray Odeabank FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Galatasaray Odeabank FenerbahÃ§e

Spor Toto Basketbol SÃ¼per Lig'de bu hafta lider FenerbahÃ§e, rakibi Galatasaray Odeabank'Ä±n evine konuk olacak

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasÄ±ndaki derbi mücadelesinde Galatasaray Odeabank, yarÄ±n Fenerbahçe'yi aÄŸÄ±rlayacak.Abdi Ä°pekçi Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 16.00'da baÅŸlayacak Galatasaray - Fenerbahçe maçÄ± beIN Sports 3'ten naklen yayÄ±nlanacak.

Bu sezon ligde 12 galibiyeti ve 8 maÄŸlubiyeti bulunan baÅŸantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray Odeabank, 6. sÄ±rada yer alÄ±yor.Ligde 11 maçtÄ±r yenilgi yüzü görmeyen Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe ise bu arenada aldÄ±ÄŸÄ± 18 galibiyet ve 2 maÄŸlubiyetle lider durumda bulunuyor.

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