Galatasaray Odeabank FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 21. haftasÄ±nda Galatasaray Odeabank sahasÄ±nda FenerbahÃ§e'yi konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
Euroleague'de hafta içi oynadÄ±ÄŸÄ± maçlarÄ± kaybeden Galatasaray Odeabank ve Fenerbahçe erkek basketbol takÄ±mlarÄ± ligde 21. haftada derbi maçta kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Abdi Ä°pekçi Spor Salonu’nda oynanacak ve bugün saat 16.00’da baÅŸlayacak mücadele, beIN Sports 3’ten naklen yayÄ±nlanacak.
Ä°ki takÄ±m kadrolarÄ± ise ÅŸöyle:
Galatasaray:
McCollum
Micov
Göksenin
Daye
Sinan
Pleiss
Tyrus
Diebler
Ege
Can
Orhan
Fitipaldo
Coach: Ergin Ataman
Fenerbahçe:
Bogdanovic
Kalinic
Vesely
Bennett
Nunnally
Datome
Dixon
Melih
Ekpe Udoh
Berk
Ahmet
BarÄ±ÅŸ
Coach: Obradovic