Ana Sayfa | SPOR Basketbol 12/03/2017 12:12

Galatasaray Odeabank FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 21. haftasÄ±nda Galatasaray Odeabank sahasÄ±nda FenerbahÃ§e'yi konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Euroleague'de hafta içi oynadÄ±ÄŸÄ± maçlarÄ± kaybeden Galatasaray Odeabank ve Fenerbahçe erkek basketbol takÄ±mlarÄ± ligde 21. haftada derbi maçta kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Abdi Ä°pekçi Spor Salonu’nda oynanacak ve bugün saat 16.00’da baÅŸlayacak mücadele, beIN Sports 3’ten naklen yayÄ±nlanacak. 

Ä°ki takÄ±m kadrolarÄ± ise ÅŸöyle:

Galatasaray:

McCollum

Micov

Göksenin

Daye

Sinan

Pleiss

Tyrus

Diebler

Ege

Can

Orhan

Fitipaldo

Coach: Ergin Ataman

 

Fenerbahçe:

Bogdanovic

Kalinic

Vesely

Bennett

Nunnally

Datome

Dixon

Melih

Ekpe Udoh

Berk

Ahmet

BarÄ±ÅŸ

Coach: Obradovic

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Galatasaray Odeabank FenerbahÃ§e

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