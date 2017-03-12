Yenilgiyi hazmedemeyen taraftar yabancÄ± madde yaÄŸdÄ±rdÄ± Datome hastanelik oldu

Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nde FenerbahÃ§e'nin Galatasaray'Ä± 75-79 yendiÄŸi maÃ§ta gerilim yaÅŸandÄ±. GalatasaraylÄ± taraftarlar maÄŸlubiyetle birlikte sahaya yabancÄ± madde attÄ±,onlardan biri de sarÄ± lacivertli oyuncu Datome'nin kafasÄ±na geldi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasÄ±nda Fenerbahçe Abdi Ä°pekçi Arena'da Galatasaray'Ä± 75-79 maÄŸlup etti. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan salonda ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±.Fenerbahçe KaptanÄ± Melih MahmutoÄŸlu, son periyottaki Bogdanovic'in üç sayÄ±lÄ±k basketi sonrasÄ±nda kollarÄ±nÄ± açÄ±p Galatasaray taraftarÄ±na dönerek sevinç yaÅŸadÄ±. Bu sevincin ardÄ±ndan ev sahibi takÄ±mÄ±n tribünlerinde tansiyon yükseldi ve Fenerbahçe takÄ±mÄ± oyuncularÄ±na yoÄŸun bir tepki baÅŸladÄ±.

DATOME'NÄ°N BAÅžINA YABANCI MADDE GELDÄ°

MaÄŸlubiyetin ardÄ±ndan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar sahaya yabancÄ± madde yaÄŸdÄ±rdÄ±. AtÄ±lan maddelerden biri Datome'nin kafasÄ±na isabet etti. Soyunma odasÄ±na yönelen Fenerbahçeli oyuncular bu maddelerden korunmak için tiÅŸörtleri ve havlularÄ±nÄ± kalkan olarak kullandÄ±. Tribünlerin önüne polis kalkanÄ± oluÅŸturuldu ve olaylarÄ±n daha da büyümesinin önüne geçildi.