BaÅŸantrenÃ¶r Ataman'dan skandal aÃ§Ä±klama 3-5 Ã§apulcu iÃ§in istifa edemem

FenerbahÃ§e'ye 79-75 maÄŸlup olan Galatasaray Odeabank'Ä±n taraftarlarÄ±nÄ±n Ergin Ataman iÃ§in 'istifa' Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na karÅŸÄ± baÅŸantrenÃ¶r aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasÄ±nda oynanan derbi mücadelesinde sahasÄ±nda Fenerbahçe'ye 79-75 maÄŸlup olan Galatasaray Odeabank'Ä±n baÅŸantrenörü Ergin Ataman, ilk yarÄ±da iyi oynadÄ±klarÄ±nÄ± ancak Fenerbahçe'nin ikinci yarÄ±yÄ± iki uzunla oynamasÄ±nÄ±n hücumda kendilerini etkilediÄŸini söyledi.MaçÄ±n ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klamalarda bulunan Ataman, "Öncelikle gösterdikleri mücadeleden dolayÄ± oyuncularÄ±mÄ± kutluyorum. Sonuçta oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z takÄ±m Avrupa'nÄ±n en kapasiteli kadrolarÄ±ndan bir tanesi ve baÅŸlarÄ±nda da Avrupa'nÄ±n en iyi koçu var. Ä°lk devre iyi oynadÄ±k, savunmayÄ± iyi yaptÄ±k ve hücumda da paslaÅŸmayÄ± iyi uyguladÄ±k. Bunda Fenerbahçe'nin maça iki uzunla baÅŸlamamasÄ± da bize bir avantaj saÄŸladÄ±. Özellikle Udoh ve Vesely'nin oynamadÄ±ÄŸÄ± bölümlerde ciddi bir avantaj yakalÄ±yoruz. Obradovic, tecrübesiyle devre arasÄ±nda bunu fark etti ve ikinci yarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± iki uzunla oynadÄ±lar." diye konuÅŸtu.Åžutörlerinden bekledikleri katkÄ±yÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± ve bu sebeple maçÄ± bir türlü koparamadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ataman, ÅŸöyle devam etti:

"AYRILIK KARARINI 3-5 ÇAPULCU VEREMEZ"

Ergin Ataman, maçÄ±n sonunda kendisini istifaya davet eden gruba Galatasaray taraftarÄ± diyemeyeceÄŸini ve ayrÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± 3-5 çapulcunun deÄŸil yönetim kurulunun verebileceÄŸini dile getirdi.Grubun, maçÄ± kaybedeceklerini anladÄ±ÄŸÄ±nda kendisini istifaya davet ettiÄŸini belirten Ataman, "Ben bunlara taraftar diyemeyeceÄŸim. Tepki göstermeleri tabii ki provokatörlerin en doÄŸal hakkÄ±dÄ±r. Galatasaray bir grubun kulübü deÄŸil, 20-25 milyon gerçek taraftarÄ± olan, takÄ±m kazandÄ±ÄŸÄ± zaman onu coÅŸkuyla kutlayan, kaybettiÄŸi zaman ise eve gidip aÄŸlayanlarÄ±n takÄ±mÄ±dÄ±r. Ben en azÄ±ndan gençliÄŸimde öyleydim ama bu grup belli ki Galatasaray'Ä± ele geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.Bugün salonda 12 bin kiÅŸi olduÄŸunu ve bu grubun sadece bin kiÅŸiden oluÅŸtuÄŸunu vurgulayan Ataman, geri kalan taraftarlarÄ±n grubu protesto ettiÄŸini aktardÄ±.