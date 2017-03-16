Ana Sayfa | SPOR Basketbol 16/03/2017 20:47

Brose Baskets Bamberg FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Brose Baskets Bamberg FenerbahÃ§e maÃ§Ä±

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e bu akÅŸam Brose Baskets Bamberg takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele edecek

THY Euroleague’de Fenerbahçe, bu akÅŸamBrose Baskets Bamberg ile deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe, THY Euroleague 26. hafta maçÄ±nda bu akÅŸam TSÄ° 22.45’te Almanya’da Brose Baskets Bamberg ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Fenerbahçe ligde geride kalan 25 hafta sonunda 16 galibiyet, 9 maÄŸlubiyetle 4. sÄ±rada bulunurken, Alman ekibi ise 9 galibiyet, 16 maÄŸlubiyetle 12. sÄ±rada yer alÄ±yor.

Brose Baskets Bamberg Fenerbahçe basketbol maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, Turkish Airlines Euroleague 26. hafta maçÄ±nda Brose Bamberg’e konuk oluyor. 16 Mart PerÅŸembe günü TSÄ° 22:45’te baÅŸlayacak mücadele TRT Haber ve beIN Sports 3 kanallarÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak.

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