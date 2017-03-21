Ana Sayfa | SPOR Basketbol 21/03/2017 10:34

Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda

anadolu efes maÃ§Ä±

Zalgiris Kaunas ile Anadolu Efes karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± bugÃ¼n saat 21.00'de baÅŸlayacak. Peki maÃ§ hangi hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, yarÄ±n play-off'a kalma yolunda mücadele ettiÄŸi Litvanya'nÄ±n Zalgiris takÄ±mÄ±yla deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak. Zalgirio Arena'da oynanacak maç, TSÄ° 21.00'de baÅŸlayacak. Son 6 karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n 5'ini kazanarak çÄ±kÄ±ÅŸa geçen Anadolu Efes, haftaya 14 galibiyet ve 12 yenilgiyle play-off sÄ±nÄ±rÄ± olan 8. basamakta girdi.Anadolu Efes'in 2 galibiyet arkasÄ±nda 10. sÄ±rada bulunan Zalgiris ise yenilmesi durumunda play-off'a yükselme ÅŸansÄ±nÄ± büyük ölçüde kaybedecek. Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da oynanan maçÄ± Anadolu Efes, 84-71'lik skorla yitirmiÅŸti.

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