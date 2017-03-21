Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda

KadÄ±nlar Basketbol Ligi 2016/2017 sezonunda Girne Ãœniversitesi ile BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...