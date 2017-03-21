Galatasaray YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda

Galatasaray, yarÄ± finalde YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi'yle karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
Galatasaray, EuroCup Women yarÄ± final ilk maçÄ±nda 21 Mart SalÄ± günü YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Abdi Ä°pekçi Arena’daki mücadele saat 19:30’da baÅŸlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayÄ±nlanacak. YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi’nin ev sahibi avantajÄ±nÄ± elinde bulundurduÄŸu EuroCup Women yarÄ± final turunda ikinci maç 24 Mart Cuma günü saat 20:00’de CaferaÄŸa Spor Salonu’nda oynanacak.