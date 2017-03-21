Ana Sayfa | SPOR Basketbol 21/03/2017 10:30

Galatasaray YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda

Galatasaray YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi maÃ§Ä±

Galatasaray, yarÄ± finalde YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi'yle karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Galatasaray, EuroCup Women yarÄ± final ilk maçÄ±nda 21 Mart SalÄ± günü YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Abdi Ä°pekçi Arena’daki mücadele saat 19:30’da baÅŸlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayÄ±nlanacak. YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi’nin ev sahibi avantajÄ±nÄ± elinde bulundurduÄŸu EuroCup Women yarÄ± final turunda ikinci maç 24 Mart Cuma günü saat 20:00’de CaferaÄŸa Spor Salonu’nda oynanacak.

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anadolu efes maÃ§Ä±

Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda

Zalgiris Kaunas ile Anadolu Efes karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± bugÃ¼n saat 21.00'de baÅŸlayacak. Peki maÃ§ hangi hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Girne Ãœniversitesi â€“ BeÅŸiktaÅŸ

Girne Ãœniversitesi BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

KadÄ±nlar Basketbol Ligi 2016/2017 sezonunda Girne Ãœniversitesi ile BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank

BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan Galatasaray Odeabank maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

PotanÄ±n iki iddialÄ± takÄ±mÄ± bugÃ¼n Akatlar Arena'da kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Peki BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan - Galatasaray Odeabank maÃ§Ä± hangi kanalda saat kaÃ§ta canlÄ± yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte detaylar...