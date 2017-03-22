PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka Umana Venezia maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka bugÃ¼n Umana Reyer Venezia ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

FIBA Åžampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçÄ±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka bu akÅŸam Umana Reyer Venezia'yÄ± evinde konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk KarÅŸÄ±yaka Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de baÅŸlayacak. YeÅŸil kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar aynÄ± grupta yer aldÄ±klarÄ± Venezia'ya deplasmanda 75-61 kaybetmiÅŸ evinde ise 99-59 gibi farklÄ± bir skorla galip gelmiÅŸti. PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka mücadeleyi kazanÄ±p avantajlÄ± bir skorla Venedik'e gitmek istiyor. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n biletleri tam 40, öÄŸrenci 20 TL'den satÄ±ÅŸa sunuldu.