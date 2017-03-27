Adana ASKÄ° Galatasaray maÃ§ sonucu 56 80

Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nde Adana ASKÄ° ile Galatasaray mÃ¼cadelesi 56-80 sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n galibiyetiyle sonuÃ§ladÄ±
Galatasaray, Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi 23. hafta maçÄ±nda Adana ASKÄ° ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar Menderes Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 56-80 galip ayrÄ±larak KBL’de 16 galibiyetle üçüncü sÄ±raya yerleÅŸti.
Çeyrek sonuçlarÄ±:
1. Çeyrek: 18-16
2. Çeyrek: 14-23 (32-39)
3. Çeyrek: 13-16 (45-55)
4. Çeyrek: 11-25 (56-80)