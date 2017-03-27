DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ Muratbey UÅŸak maÃ§ sonucu 78 70

Volkswagen Arena'da bu akÅŸam 19.00'da oynanan DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ Muratbey UÅŸak karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda yeÅŸil siyahlar maÃ§Ä± 78-70 galip tamamladÄ±

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasÄ±nda DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ, sahasÄ±nda Muratbey UÅŸak'Ä± 78-70 yendi.Bu sonucun ardÄ±ndan DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Muratbey UÅŸak 16. kez yenildi. Ä°lk periyot, konuk ekibin 23-15 üstünlüÄŸüyle sonuçlandÄ±. Mücadelenin ikinci çeyreÄŸine konuk ekip soyunma odasÄ±na 41-32 üstün gitti. MaçÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±na McKissic'in isabetleriyle baÅŸlayan DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ, çeyreÄŸin bitimine 50 saniye kala öne geçti (56-55) ve son periyoda aynÄ± skorla önde girdi. Son periyoda farkÄ± çift hanelere çÄ±kartan (78-66) yeÅŸil-siyahlÄ±lar, mücadeleden 78-70 galip ayrÄ±ldÄ±. MaçÄ±n en skorer oyuncusu Muratbey UÅŸak adÄ±na 17 sayÄ± kaydeden Harrison olurken, McKissic 16 sayÄ±yla oynadÄ±. DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ'ta ise Wilbekin'in 14 sayÄ±sÄ± galibiyete önemli katkÄ± saÄŸladÄ±.