Real Madrid FenerbahÃ§e basketbol maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

THY Avrupa Ligi'nde FenerbahÃ§e, rakibi Real Madrid'e konuk oluyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk 4 mücadelesi veren sarÄ±-lacivertliler, bu akÅŸam Ä°spanya'da Real Madrid ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasÄ±nda Fenerbahçe, liderlik koltuÄŸunda oturan Ä°spanya'nÄ±n Real Madrid takÄ±mÄ±yla bu akÅŸam deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak.

Real Madrid Fenerbahçe maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid ile Fenerbahçe arasÄ±nda baÅŸkent Madrid'de Wizink Center'da oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma TSÄ° 22.00'de baÅŸlayacak. Zorlu maç beIN Sports 3'ten yayÄ±nlanacak.