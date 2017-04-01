FenerbahÃ§e Real Madrid deplasmanÄ±ndan eli boÅŸ dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼n akÅŸam Real Madrid'e konuk olan FenerbahÃ§e rakibine 61-56'lÄ±k skorla maÄŸlup oldu

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasÄ±nda Fenerbahçe, deplasmanda Ä°spanya'nÄ±n Real Madrid takÄ±mÄ±na 61-56'lÄ±k skorla maÄŸlup oldu.KarÅŸÄ±laÅŸmaya her iki takÄ±mda dengeli baÅŸladÄ±. Real Madrid özellikle Sergio Llull'un isabetli atÄ±ÅŸlarÄ± ile rakibine karÅŸÄ± üstünlük kurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Fenerbahçe ise iyi savunma yapÄ±p, Bogdanovic, Vesely ve Ali Muhammed ile hücumda sayÄ± üretti. Ä°lk periyot ev sahibi takÄ±mÄ±n 20-16'lÄ±k üstünlüÄŸüyle geçildi.

Ä°kinci periyotta baÅŸarÄ±lÄ± savunmasÄ±nÄ± sürdüren Fenerbahçe, 16. dakikada Ali Muhammed'in 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle skoru 25-24 yapÄ±p, karÅŸÄ±laÅŸmada ikinci kez öne geçti. 18. dakikada 5 sayÄ±lÄ±k (27-32) üstünlük yakalayan Fenerbahçe, devreyi 32-29 önde kapattÄ±. Ä°spanyol takÄ±mÄ± ikinci periyotta sadece 9 sayÄ± buldu.

Üçüncü periyoda savunma gücünü koruyarak baÅŸlayan Fenerbahçe, 24. dakika geride kaldÄ±ÄŸÄ±nda farkÄ± 7 sayÄ±ya (32-39) çÄ±kardÄ±. Ä°sabetli dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlarla farkÄ± azaltan Real Madrid, 28. dakikada skoru 43-43 yaptÄ±. Rudy Fernandez ve Sergio Llull'un takÄ±mÄ±nÄ± ateÅŸleyen oyunuyla uzun bir aradan sonra skor avantajÄ±nÄ± yakalayan Real Madrid, son periyoda 48-43 önde girdi.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n son periyodunda sayÄ± avantajÄ±nÄ± korumaya çalÄ±ÅŸan Real Madrid, 35. dakikayÄ± 56-50 önde geçti. Fenerbahçe, Bogdanovic'in üç sayÄ±lÄ±k basketiyle bitime 1 dakika kala farkÄ± 3 sayÄ±ya (59-56) indirdi. Ancak son saniyelerde hücumda hatalar yapan Fenerbahçe, Madrid deplasmanÄ±ndan 61-56 yenik ayrÄ±ldÄ±.

Real Madrid'te Sergio Llull 16 sayÄ±, Fenerbahçe'de de Bogdanovic 15 sayÄ± kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 12. yenilgisini alÄ±rken, Real Madrid ise galibiyet sayÄ±sÄ±nÄ± 22'ye çÄ±kartarak normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.