Ve belli oldu iÅŸte Anadolu Efes ve FenerbahÃ§e'nin rakipleri

THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta FenerbahÃ§e ve Andolu Efes takÄ±mlarÄ±nÄ±n mÃ¼cadele edeceÄŸi kulÃ¼pler belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasÄ±nda Ä°spanyol temsilcisi Baskonia'nÄ±n sahasÄ±nda Litvanya ekibi Zalgiris'e 84-79 yenilmesiyle, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in sÄ±ralamalarÄ± kesinleÅŸti.

Fenerbahçe, böylelikle normal sezonu 5. sÄ±rada bitirerek, play-off'ta 4. basamaktaki Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'un rakibi oldu.

Ligde son maçÄ±nÄ± bugün oynayacak Anadolu Efes ise normal sezonu 6. sÄ±rada bitirmeyi garantiledi. Böylelikle Anadolu Efes, bir baÅŸka Yunan ekibi Olympiakos'la eÅŸleÅŸti.

THY Avrupa Ligi'nde yarÄ±n oynanacak Real Madrid-Anadolu Efes maçÄ±nÄ±n ise bir önemi kalmadÄ±. Anadolu Efes kazanÄ±rsa, normal sezonu Fenerbahçe'yle 18'er galibiyetle tamamlayacak. Fenerbahçe, ikili averajda Anadolu Efes'in önünde olduÄŸu için sezonu 5. bitirecek. Real Madrid'in galip gelmesi durumunda ise Baskonia ile Anadolu Efes'in puanlarÄ± eÅŸit olacak. Ancak ikili averajda Baskonia'nÄ±n önünde bulunan lacivert-beyazlÄ±lar, sezonu 6. tamamlayacak.