Ana Sayfa | SPOR Basketbol 25/04/2017 17:28

FenerbahÃ§e Panathinaikos maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

FenerbahÃ§e Panathinaikos

THY Avrupa Ligiâ€™nde FenerbahÃ§e bu akÅŸam Panathinaikos Superfoodsâ€™u konuk edecek

Yunanistan’da geçen hafta oynanan ilk iki maçÄ± 71-58 ve 80-75’lik skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen sarÄ±-lacivertlilere, Dörtlü Final için tek galibiyet yetecek. Panathinaikos Superfoods’un bu akÅŸam kazanmasÄ± durumunda serinin 4. maçÄ± 27 Nisan PerÅŸembe günü yine Ä°stanbul’da oynanacak.

Tarihe geçecek

Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods’u elemesi durumunda Türk basketbol tarihine geçecek. Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes’le en fazla Dörtlü Final oynayan (ikiÅŸer kez) Türk takÄ±mÄ± olan Fenerbahçe, Yunan rakibini elemesi durumunda 3. kez Avrupa’nÄ±n kulüpler bazÄ±ndaki en önemli basketbol organizasyonunda son 4’e kalacak. SarÄ±-lacivertliler, üst üste 3. kez Dörtlü Final’e kalarak önemli bir baÅŸarÄ±ya da ulaÅŸmayÄ± hedefliyor.

Fenerbahçe Panathinaikos maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Panathinaikos maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak

 
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