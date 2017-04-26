FenerbahÃ§e seride durumu 3-0 yaparak DÃ¶rtlÃ¼ Finale yÃ¼kseldi

FenerbahÃ§e, THY Avrupa Ligi play-off turu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 79-61 yenerek seride durumu 3-0 yaptÄ± ve DÃ¶rtlÃ¼ Final'e yÃ¼kseldi

Yunanistan'daki ilk 2 maçÄ± 71-58 ve 80-75 yenen sarÄ±-lacivertliler, Ä°stanbul'da rakibini 79-61'lik skorla geçerek üçüncü kez üst üste Dörtlü Final'e yükselme baÅŸarÄ±sÄ± gösterdi.

KarÅŸÄ±laÅŸmaya Datome'nin 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle baÅŸlayan Fenerbahçe, ilk 4 dakikada 7 sayÄ±lÄ±k üstünlük yakaladÄ±: 11-4. Calathes ve Rivers'Ä±n basketleriyle 8-0'lÄ±k seri bulan Panathinaikos Superfoods, 7. dakikada 12-11 öne geçti. Ä°lk çeyreÄŸi Fenerbahçe, 18-17 üstün tamamladÄ±.

Ä°kinci çeyreÄŸe üst üste basketlerle baÅŸlayan ve 22-18 öne geçen Panathinaikos Superfoods, sarÄ±-lacivertli takÄ±ma molayÄ± aldÄ±rdÄ±. Ä°lk iki maçÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Bogdanovic'e baskÄ±lÄ± savunma uygulayan Yunan temsilcisi, ÅŸut imkanÄ± vermediÄŸi SÄ±rp oyuncuyu top kayÄ±plarÄ±na zorlayÄ±nca Fenerbahçe sayÄ± bulmakta güçlük çekti. Savunma sertliÄŸini artÄ±ran sarÄ±-lacivertli takÄ±m, Nunnaly'nin 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle 16. dakikada 6 sayÄ±lÄ±k üstünlük kurdu: 32-26. Fenerbahçe soyunma odasÄ±na 37-30 önde gitti.

Üçüncü çeyreÄŸe de Datome'nin 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle baÅŸlayan Fenerbahçe, farkÄ± çift hanelere çÄ±kardÄ±: 40-30. Ä°ki takÄ±mÄ±n da sayÄ± bulmakta zorlandÄ±ÄŸÄ± çeyrekte farkÄ± çift hanelerde tutmayÄ± baÅŸaran Fenerbahçe, final periyoduna 52-42 üstün girdi.

Final periyodunda savunmasÄ±nÄ± daha da sertleÅŸtiren Fenerbahçe, Nunnaly, Ali Muhammed ve Bogdanovic'nn 3 sayÄ±lÄ±k basketleriyle 34. dakika içinde farkÄ± 19'a çÄ±karttÄ±: 63-44. FarkÄ±n yükselmesiyle umutlarÄ± azalan Yunan temsilcisi, üst üste top kayÄ±plarÄ±na baÅŸladÄ±. MaçÄ±n sonunda hata yapmayan Fenerbahçe, sahadan 79-61 galip ayrÄ±larak seriyi 3-0 yaptÄ± ve adÄ±nÄ± bir kez daha Dörtlü Final'e yazdÄ±rdÄ±.

Real Madrid-DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ serisinin galibiyle karÅŸÄ±laÅŸacak

SarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n, Ä°stanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19-21 MayÄ±s'ta düzenlenecek Dörtlü Final'deki rakibi, Real Madrid-DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ serisinin galibi olacak.

Türk basketbol tarihine geçti

SarÄ±-lacivertliler, üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükselen ilk Türk takÄ±mÄ± oldu.

Obradovic: En önemli ÅŸey Dörtlü Final'e kalmaktÄ±

Fenerbahçe BaÅŸantrenörü Zeljko Obradovic, karÅŸÄ±laÅŸmadan sonra düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Atina'da çok zor iki maç oynadÄ±k. Bu maçÄ± sakin ve normal oynamak çok önemliydi. Rakibimiz çok kaliteli bir antrenöre ve oyunculara sahip. MaçÄ±n en büyük problemi bizim açÄ±mÄ±zdan 19 top kaybÄ± ve sadece 3 top çalmamÄ±zdÄ±. Bu çok ciddi bir sorun. TaraftarlarÄ±mÄ±z da harikaydÄ±. En önemli ÅŸey Dörtlü Final'e kalmaktÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Pascual: Net bir seri oldu

Panathinaikos Superfoods BaÅŸantrenörü Xavi Pascual da "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Net bir seri oldu. Çok daha iyi oynadÄ±lar. Biz bu noktaya kadar iyi geldik. Bu seride ilk maça çok iyi baÅŸladÄ±k .Hatta 16 sayÄ± öndeydik. Fenerbahçe'nin öz güveni bizi yendi. Daha da kötü oynamaya baÅŸladÄ±k. Fenerbahçe'ye Dörtlü Final'de iyi dileklerimi iletiyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.