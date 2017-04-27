Anadolu Efes Olympiakos'u yenerek seride Ã¶ne geÃ§ti

THY Avrupa Ligi play-off turu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda Olympiakos'u deviren Anadolu Efes seride 2-1 Ã¶ne geÃ§ti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü maçÄ±nda Yunan temsilcisi Olympiakos'u 64-60 yenerek seride 2-1 öne geçti.KarÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸlayan Anadolu Efes; Granger ve Brown'un atÄ±ÅŸlarÄ±yla 4. dakikada 6-1 öne geçti. Mantzaris ve Papanikolaou'nun üç sayÄ± çizgisinin gerisinden bulduklarÄ± isabetlerle toparlanan Olympiakos, 6. dakikada beraberliÄŸi yakaladÄ±: 9-9. Kalan bölümde Spanoulis ve Printezis ile skor üreten konuk ekip, ilk çeyreÄŸi 17-14 üstün tamamladÄ±.

MüsabakanÄ±n ikinci periyoduna sert savunmayla baÅŸlayan Yunan temsilcisi, Anadolu Efes'in serbest atÄ±ÅŸlardaki düÅŸük yüzdesinden de faydalanarak, 14. dakikada Green'in üç sayÄ±lÄ±k atÄ±ÅŸÄ±yla farkÄ± 6 sayÄ±ya yükseltti: 17-23. Oyun kurucularÄ± Heurtel ve Granger'Ä±n üst üste bulduklarÄ± sayÄ±larla farkÄ± kapatan lacivert-beyazlÄ±lar, Dunston'un 17. dakikada boyalÄ± alanda ürettiÄŸi basketle yeniden öne geçti: 27-25. Savunma sertliÄŸini arttÄ±ran Anadolu Efes, Dunston ve Brown'un boyalÄ± alandaki etkili performansÄ±yla soyunma odasÄ±na 33-27 önde gitti.

MaçÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±na Dunston, Heurtel ve Brown'un isabetleriyle 8-0'lÄ±k seri yakalayarak giren Anadolu Efes, 24. dakikada farkÄ± 14 sayÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±: 41-27. TaraftarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle hücumda etkili olan lacivert-beyazlÄ±lar, son 3 dakikasÄ±na 17 sayÄ± farkla (51-34) önde girdiÄŸi çeyreÄŸi 51-37 üstün geçti.

Son periyoda Mantzaris'in dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸÄ±yla baÅŸlayan Olympiakos, 35. dakikada Papapetrou'nun isabetiyle farkÄ± tek hanelere çekti: 53-45. Printezis ve Birch ile boyalÄ± alanda etkili olan konuk ekip karÅŸÄ±sÄ±nda Dunston ile skor üreten Anadolu Efes, son 1 dakikaya 5 sayÄ± farkla önde girdi: 59-54. Son bölümde Heurtel ve Honeycutt kendilerine yapÄ±lan taktik faulleri sayÄ±ya çevirince, Anadolu Efes sahadan 64-60 galip ayrÄ±ldÄ±.

MaçÄ±n en skorer ismi Anadolu Efes formasÄ±yla 16 sayÄ± üreten Dunston olurken, Spanoulis 15 sayÄ± kaydetti.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki serinin dördüncü maçÄ± 28 Nisan Cuma günü Ä°stanbul'da oynanacak. Anadolu Efes, bu maçÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± takdirde Dörtlü Final'e yükselecek.