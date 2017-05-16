Ana Sayfa | SPOR Basketbol 16/05/2017 12:04

KadÄ±nlar Basketbol Liginde ÅŸampiyon yarÄ±n belli olacak

YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi FenerbahÃ§e

KadÄ±n basketbolda YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ve FenerbahÃ§e takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayla ÅŸampiyon belli olacak

Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nde YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasÄ±ndaki play-off final serisinin son maçÄ± yarÄ±n yapÄ±lacak.Final serisinin beÅŸinci karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, saat 18.30'da CaferaÄŸa Spor Salonu'nda oynanacak.Son karÅŸÄ±laÅŸmada ev sahibi avantajÄ±nÄ± kullanmaya çalÄ±ÅŸacak YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi, sahasÄ±ndaki ilk iki maçÄ± 78-70 ve 73-67 kazanarak 2-0 öne geçmiÅŸti. Kendi salonundaki iki karÅŸÄ±laÅŸmada rakibine 71-70 ve 79-72 üstünlük saÄŸlayan Fenerbahçe, durumu 2-2 beraberliÄŸe getirmiÅŸti.Serinin son karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± kazanacak takÄ±m, 2016-2017 sezonunda ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸacak.

 
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