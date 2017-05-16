FenerbahÃ§e Real Madrid basketbol maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

THY Avrupa Ligi yarÄ± final mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e ve Real Madrid takÄ±mlarÄ± mÃ¼cadele edecek

Final-Four maç programÄ± açÄ±klandÄ±. Temsilcimiz Fenerbahçe ile Real Madrid arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma 19 MayÄ±s Cuma günü saat 21:30'da baÅŸlayacak. Dev karÅŸÄ±laÅŸma TRTSPOR'dan ÅŸifresiz olarak ve beIN SPORTS'dan ÅŸifreli olarak canlÄ± yayÄ±nlanacak.

"Tek amacÄ±mÄ±z Avrupa Ligi'ni kazanmak"

Fenerbahçe Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n kaptanÄ± Melih MahmutoÄŸlu, 19-21 MayÄ±s'ta Ä°stanbul'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali sonunda kupayÄ± kazanmak istediklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final öncesi AA muhabirine açÄ±klamalarda bulunan Melih, üç sene üst üste bu baÅŸarÄ±yÄ± tekrarladÄ±klarÄ± hatÄ±rlatarak, artÄ±k sÄ±ranÄ±n kupa kazanmaya geldiÄŸini vurguladÄ±.

Dörtlü Final'in her takÄ±m için çok zor olacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Melih, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Önemli olan bu sene artÄ±k bizim kupayÄ± kazanmamÄ±z. THY Avrupa Ligi formatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesinden sonra sezon da kolay geçmedi. Büyük bir takÄ±m olduÄŸumuzu yine gösterdik ve Dörtlü Final'e kaldÄ±k. Dörtlü Final düÅŸüncesiyle yatÄ±p kalkÄ±yoruz. KazanacaÄŸÄ±mÄ±zdan eminim. Åžu an tek amacÄ±mÄ±z Avrupa Ligi kupasÄ±nÄ± almak. Ä°nÅŸallah 21 MayÄ±s'ta kupayÄ± kaldÄ±ran taraf biz oluruz."

"SavaÅŸacaÄŸÄ±z"

SarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n kaptanÄ±, kupayÄ± kazanmak için büyük bir mücadele ortaya koyacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. Fenerbahçe'nin her zaman hedefinin ÅŸampiyonluk olduÄŸunu aktaran 27 yaÅŸÄ±ndaki basketbolcu, "TakÄ±m olarak da bunun bilincindeyiz. Büyük bir camiada, sarÄ±-lacivertli forma altÄ±nda oynamak gurur verici. KaÄŸÄ±t üzerinden favoriler olur ama o gün sahaya çÄ±kÄ±p savaÅŸan ve akÄ±llÄ± oynayan taraf kazanacak. Biz de bunu yapacaÄŸÄ±z. KanÄ±mÄ±zÄ±n son damlasÄ±na kadar savaÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah sonunda da kupaya ulaÅŸan taraf biz oluruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.