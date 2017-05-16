Anadolu Efes BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan basketbol maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Basketbol SÃ¼per Ligi'nde bu akÅŸam Anadolu Efes ve BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Anadolu Efes BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasÄ±nda Anadolu Efes ile BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan, bu akÅŸam karÅŸÄ±laÅŸacak. Lacivert-beyazlÄ± takÄ±m, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan'Ä± saat 20.00'de Abdi Ä°pekçi Spor Salonu'nda konuk edecek. Ligde 29 maçta 23 galibiyet ve 6 yenilgiyle 52 puan toplayan Anadolu Efes, averajla ikinci sÄ±rada bulunuyor. Rakiplerini 23 kez maÄŸlup eden ve 6 maçtan yenik ayrÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan da aynÄ± puanla üçüncü sÄ±rada yer alÄ±yor. Normal sezonun son haftasÄ±ndaki maçÄ± kazanacak ekip, ikinci sÄ±rada ligi bitirecek. Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda iki takÄ±m arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Anadolu Efes, deplasmanda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan'a 93-83 üstünlük kurmuÅŸtu.