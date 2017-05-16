Galatasaray Neslihan Demir GÃ¼ler ile anlaÅŸtÄ±

Galatasaray voleybol takÄ±mÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Neslihan Demir GÃ¼ler sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibe transfer oldu

Kulüpten yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

"Türk kadÄ±n voleybolunun son dönemdeki en büyük yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Neslihan Demir Güler Galatasaray'da!

1982 doÄŸumlu pasör çaprazÄ± 1995'te EskiÅŸehir DSÄ°'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± profesyonel kariyerinde YeÅŸilyurt, VakÄ±fbank, Tenerife ve EczacÄ±baÅŸÄ± formalarÄ± ile 12 kupa kazandÄ±.

Türkiye Milli TakÄ±mÄ± ile 100'den fazla maça çÄ±kan Neslihan, 2012 Londra Olimpiyat OyunlarÄ±'nda Türk kafilesinin önünde bayrak taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. 2003'te Türkiye'de düzenlenen Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda ikinci olan milli takÄ±mÄ±n parçasÄ± olan Neslihan 18 kez bireysel ödüle de layÄ±k görüldü.

Neslihan Demir Güler'e sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± forma altÄ±nda nice baÅŸarÄ±lar dileriz."