Ana Sayfa | SPOR Basketbol 18/05/2017 17:10

FenerbahÃ§e Real Madrid Euroleague maÃ§Ä± bilgileri

FenerbahÃ§e Real Madrid

THY Euroleague Final-Four mÃ¼sabakalarÄ±nda FenerbahÃ§e rakibi Real Madrid ile mÃ¼cadele edecek

THY Euroleague Final-Four maçlarÄ± öncesi yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸtan sürpriz bir açÄ±klama geldi. THY Euroleague Final-Four maçlarÄ± öncesi yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ beIN Sports, tüm maçlarÄ±n canlÄ± yayÄ±nlanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Fenerbahçe Real Madrid maçÄ± 19 MayÄ±s Cuma akÅŸamÄ± saat 21.30’da baÅŸlayacak. Mücadele Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Ä°smail Åženol, sosyal medya hesabÄ±ndna yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruda, Spor Paketi olmaksÄ±zÄ±n tüm Digiturk üyelerinin maçlarÄ± ücretsiz izleyebileceÄŸini aktardÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
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