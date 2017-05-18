FenerbahÃ§e Real Madrid Euroleague maÃ§Ä± bilgileri

THY Euroleague Final-Four mÃ¼sabakalarÄ±nda FenerbahÃ§e rakibi Real Madrid ile mÃ¼cadele edecek
THY Euroleague Final-Four maçlarÄ± öncesi yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸtan sürpriz bir açÄ±klama geldi. THY Euroleague Final-Four maçlarÄ± öncesi yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ beIN Sports, tüm maçlarÄ±n canlÄ± yayÄ±nlanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
Fenerbahçe Real Madrid maçÄ± 19 MayÄ±s Cuma akÅŸamÄ± saat 21.30’da baÅŸlayacak. Mücadele Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Ä°smail Åženol, sosyal medya hesabÄ±ndna yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruda, Spor Paketi olmaksÄ±zÄ±n tüm Digiturk üyelerinin maçlarÄ± ücretsiz izleyebileceÄŸini aktardÄ±.