FenerbahÃ§e tarih yazÄ±yor Euroleague Finalinde son engel Olimpiakos

FenerbahÃ§e 2016 2017 Turkish Airlines Euroleague sezonunun finalinde Olimpiakos takÄ±mÄ±nÄ± geÃ§erse avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olacak.

AVRUPA SPOR-Avrupa Baskbetbol Åžampiyonlar Liginde Fenerbahçe, Euroleague’de tarihi bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±. Obradovic’in öÄŸrencileri, Olimpiakos karÅŸÄ±sÄ±na, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe taraftarÄ±nÄ±n müthiÅŸ desteÄŸiyle beraber Avrupa ÅŸampiyonluÄŸu için çÄ±kacak. Yunanistan’Ä±n en önemli iki temsilcisinden biri olan Olimpiakos’un mazisinde 3 Euroleague, 12 Yunanistan Ligi, 9 Yunanistan KupasÄ± ve 1 KÄ±talararasÄ± Kupa ÅŸampiyonluklarÄ± bulunuyor. Rakibin baÅŸ antrenörlüÄŸünü Ioannis Sfairopoulos yapÄ±yor. Olimpiakos’un kadrosunda dikkat çeken isimler ise Vassilis Spanoulis, Georgios Printezis, Vangelis Mantzaris, Kostas Papanikolaou, Matt Lojeski, Khem Birch, Daniel Hackett, Patric Young, Erick Green, Ioannis Papapetrou, Dimitrios Agravanis, Nikola Milutinov, Dominic Waters ve Ioannis Athinaiou. Pire temsilcisinde Hackett ve Lojeski’nin sakatlÄ±klarÄ± bulunuyor. Fenerbahçe Olimpiakos maçÄ±na, bu akÅŸam saatlerinde yapacaÄŸÄ± taktik idmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra, maç günü yapÄ±lacak ÅŸut idmanÄ±yla devam edecek. 21 MayÄ±s Pazar günü 21:00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports3 ve TRT 1 kanallarÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlanacak.