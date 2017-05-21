FenerbahÃ§e Olympiakos Final Four final maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Euroleague Final Four final maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile Olympiakos takÄ±mlarÄ± bu akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Fenerbahçe - Olympiakos final four final maçÄ± 21 MayÄ±s Pazar günü saat 21.00'da oynanacak. Maç hem TRT 1'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak hem de Bein Sport 3'den canlÄ± ve ÅŸifresiz olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe'nin Euroleague geçmiÅŸi

Basketbol THY Euroleague Final-Four’da mücadele edecek Fenerbahçe, kupayÄ± Ä°stanbul’da kaldÄ±rarak, tarihinde ilk kez ÅŸampiyon olmak istiyor. 1958’den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 11. sezonunu geçiren sarÄ±-lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan üst üste üçüncü kez Dörtlü Final’de yer alacak. Geçen sezon finale yükselen ve ÅŸampiyonluÄŸu son saniyelerde kaçÄ±ran Fenerbahçe, Ä°stanbul’da düzenlenecek organizasyonda taraftar avantajÄ±nÄ± da kullanarak, mutlu sona ulaÅŸmayÄ± hedefliyor.