Ana Sayfa | SPOR Basketbol 21/05/2017 20:45

FenerbahÃ§e taraftarÄ± Olympiakos mÃ¼cadelesine hazÄ±r

FenerbahÃ§e Olympiakos

THY Euroleague Finaliâ€™nde temsilcimiz FenerbahÃ§e ile Yunan ekibi Olympiakos arasÄ±nda saat 21.00'da baÅŸlayacak maÃ§ Ã¶ncesi taraftarlar salona giriyor

THY Euroleague Finali’nde Olympiakos ile mücadele edecek Fenerbahçe’de taraftar, yoÄŸun güvenlik altÄ±nda salona girmeye baÅŸladÄ±.Saatlerde öncesinde salon çevresinde toplanmaya baÅŸlayan sarÄ±-lacivertli taraftarlar, yoÄŸun güvenlik önemlerinden geçerek maçÄ±n oynanacaÄŸÄ± salona girmeye baÅŸladÄ±.

Salon ve çevresinde de polis ekipleri belli noktalarda güvenlik ÅŸeridi oluÅŸturdu. SarÄ±-lacivertli taraftarlarÄ±n heyecanlÄ± bekleyiÅŸi sürüyor.

Maç bilgileri

Fenerbahçe - Olympiakos final four final maçÄ± bugün saat 21.00'da oynanacak. Maç hem TRT 1'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak hem de Bein Sport 3'den canlÄ± ve ÅŸifresiz olarak ekranlara gelecek. 

 
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