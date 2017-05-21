FenerbahÃ§e taraftarÄ± Olympiakos mÃ¼cadelesine hazÄ±r

THY Euroleague Finaliâ€™nde temsilcimiz FenerbahÃ§e ile Yunan ekibi Olympiakos arasÄ±nda saat 21.00'da baÅŸlayacak maÃ§ Ã¶ncesi taraftarlar salona giriyor

THY Euroleague Finali’nde Olympiakos ile mücadele edecek Fenerbahçe’de taraftar, yoÄŸun güvenlik altÄ±nda salona girmeye baÅŸladÄ±.Saatlerde öncesinde salon çevresinde toplanmaya baÅŸlayan sarÄ±-lacivertli taraftarlar, yoÄŸun güvenlik önemlerinden geçerek maçÄ±n oynanacaÄŸÄ± salona girmeye baÅŸladÄ±.

Salon ve çevresinde de polis ekipleri belli noktalarda güvenlik ÅŸeridi oluÅŸturdu. SarÄ±-lacivertli taraftarlarÄ±n heyecanlÄ± bekleyiÅŸi sürüyor.

Maç bilgileri

Fenerbahçe - Olympiakos final four final maçÄ± bugün saat 21.00'da oynanacak. Maç hem TRT 1'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak hem de Bein Sport 3'den canlÄ± ve ÅŸifresiz olarak ekranlara gelecek.