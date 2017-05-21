Ana Sayfa | SPOR Basketbol 21/05/2017 20:49

THY Avrupa Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Finalinde 3. belli oldu

CSKA Moskova Real Madrid

Basketbol THY Avrupa Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Finali Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±nda CSK Moskova Real Madrid'i maÄŸlup ederek finali 3. tamamladÄ±

KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerle baÅŸlayan ikinci periyotta Teodosic'in yönlendirdiÄŸi CSKA Moskova, Fridzon ve Higgins'in skorer oyunuyla 18. dakikada farkÄ± 21 sayÄ±ya (20-41) çÄ±kardÄ±. Real Madrid, Llull, Ayon ve Nocioni'nin basketleriyle 8-0'lÄ±k seri yakaladÄ± ve periyodun son dakikasÄ±na 13 sayÄ± geride girdi: 28-41. Mücadelenin ilk yarÄ±sÄ±, CSKA Moskova'nÄ±n 45-32 üstünlüÄŸüyle sona erdi. 

 
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