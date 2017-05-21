FenerbahÃ§e tarih yazdÄ± DÃ¶rtlÃ¼ Finalde ÅŸampiyon oldu

THY Avrupa ligi DÃ¶rtlÃ¼ finalinde FenerbahÃ§e, rakibi Olympiakos'u potada 80-64'lÃ¼k skorla devirerek ÅŸampiyon oldu

Fenerbahçe Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek tarihinde ilk kez ÅŸampiyon oldu.Mücadelenin baÅŸÄ±nda Fenerbahçe, Vesely ve Kalinic'in basketleriyle 2. dakikada 5-1 öne geçti. SarÄ±-lacivertlilere, Birch ve Spanoulis ile karÅŸÄ±lÄ±k veren Yunan ekibi, 3. dakikada 6-5 üstünlük kurdu. Vesely'nin pota altÄ±ndan, Kalinic ve Ali Muhammed'in dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlardan bulduÄŸu basketlerle etkili olan Fenerbahçe, yakaladÄ±ÄŸÄ± 8-0'lÄ±k seriyle 4. dakikada 7 sayÄ±lÄ±k fark elde etti: 13-6. Kalinic ile skor üretmeye devam eden sarÄ±-lacivertli ekip, 5. dakikayÄ± 16-8 üstün geride bÄ±raktÄ±. Fenerbahçe, Spanoulis ve Birch'in basketleriyle farkÄ± eritme çabasÄ±nda olan Olympiakos'a Udoh, Bogdanovic ve Kalinic'in basketleriyle izin vermedi ve 10. dakika içinde 9 sayÄ±lÄ±k fark yakaladÄ±: 24-15. Kalan bölümde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketler atÄ±lÄ±rken, ilk çeyrek Fenerbahçe'nin 26-18 üstünlüÄŸüyle tamamlandÄ±.

Ä°kinci çeyreÄŸin baÅŸÄ±nda Milutinov ile pota altÄ±nda üstünlük kuran ve hücum ribauntlarÄ±nÄ± toplayan Olympiakos, Waters'Ä±n basketleriyle de 13. dakikada farkÄ± 4 sayÄ±ya (29-25) indirdi. MaçÄ±n 15. dakikasÄ±nÄ± 31-25 önde geçen Fenerbahçe, Nunnally, Bogdanovic ve Udoh'un basketleriyle 17. dakikada farkÄ± ilk kez çift hanelere taÅŸÄ±dÄ±: 35-25. Yunan ekibi, Printezis ve Mantzaris'in 3 sayÄ± çizgisinin gerisinden bulduÄŸu basketlerle 20. dakika içinde farkÄ± 5 sayÄ±ya (37-32) indirse de Fenerbahçe, devre arasÄ±na 39-34 önde girdi.

MaçÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Ali Muhammed ve Vesely ile skor üreten Fenerbahçe, Mantzaris'in 3 sayÄ± çizgisinin gerisinden kaydettiÄŸi basketlere engel olamadÄ± ve 23. dakikada fark 4 sayÄ±ya (44-40) indi. MaçÄ±n 25. dakikasÄ±nÄ± 49-42 önde geçen sarÄ±-lacivertli ekip, buna raÄŸmen pota altÄ±nda Milutinov'u durdurmakta zorlandÄ±. Vesely, Datome ve Udoh gibi oyuncularÄ±yla serbest atÄ±ÅŸ çizgisinden yüksek yüzdeyle skor üreten Fenerbahçe, Kalinic'in 28. dakikadaki 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle skoru 57-44'e getirdi. Periyodun 29. dakikasÄ±nda 14 sayÄ±lÄ±k (60-46) fark bulan sarÄ±-lacivertliler, çeyreÄŸi de 60-48 önde bitirdi.

Son çeyreÄŸe Datome, Udoh ve Antic'in basketleriyle baÅŸlayan sarÄ±-lacivertli ekip, 33. dakikanÄ±n baÅŸÄ±nda farkÄ± 18 sayÄ±ya çÄ±kardÄ±: 68-50. TaraftarÄ±nÄ±n desteÄŸini arkasÄ±na alarak etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, Bogdanovic, Kalinic ikilisinin attÄ±ÄŸÄ± basketlerle 39. dakikada farkÄ± 19 sayÄ±ya (80-61) çÄ±kardÄ±. Mücadelenin kalan bölümünü rahat geçiren sarÄ±-lacivertliler, müsabakadan 80-64 galip ayrÄ±ldÄ± ve THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonu ÅŸampiyonu oldu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fenerbahçe Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ± kutladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ±, Recep Tayyip ErdoÄŸan, THY Avrupa Ligi Åžampiyonu olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Fenerbahçe Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ± tebrik etti.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ErdoÄŸan, Fenerbahçe Spor Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m’a bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

Fenerbahçe-Olympiakos maçÄ±ndan notlar

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasÄ±nda oynanan ÅŸampiyonluk maçÄ±nda sarÄ±-lacivertli taraftarlar, takÄ±mlarÄ±na büyük destek verdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada 10 binin üzerinde Fenerbahçeli taraftar, tribündeki yerlerini aldÄ±.

Final heyecanÄ±nÄ± saatler öncesinden Sinan Erdem Spor Salonu'nun çevresinde dolaÅŸarak yaÅŸayan sarÄ±-lacivertli taraftarlar, ÅŸampiyonluk yolunda takÄ±mlarÄ±nÄ± coÅŸkuyla destekledi.