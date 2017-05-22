Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸampiyonluÄŸun ardÄ±ndan Ã¶yle ÅŸeyler sÃ¶yledi ki

FenerbahÃ§e Erkek Basketbol TakÄ±mÄ± THY Avrupa Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Finali'nde rakibi Olympiakos'u maÄŸlup ederek ÅŸampiyon oldu

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek tarihinde ilk kez ÅŸampiyon olan Fenerbahçe Kulübünün baÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, sarÄ±-lacivertlilerin yeni hedefinin kalÄ±cÄ± baÅŸarÄ±lar olduÄŸunu söyledi.Kulüp televizyonuna açÄ±klamalarda bulunan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 19 senelik baÅŸkanlÄ±k süreci boyunca amatör branÅŸlara verdikleri önemi belirterek, "Erkek Basketbol da bu ÅŸubelerden biri. Ülker firmasÄ±nÄ±n desteÄŸiyle takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yükseltmeye baÅŸladÄ±k. Murat Ülker'e ve ailesine teÅŸekkür ediyorum. Murat Ülker ve ailesi, Fenerbahçe Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'na sponsor olarak maddi katkÄ±da bulunmuÅŸ ve ÅŸu anda Avrupa'da bile önemli salonlardan biri olan Ülker Sports Arena'yÄ± Fenerbahçe’ye hediye etmiÅŸtir. Bu böyle bilinmelidir." ifadelerini kullandÄ±.

SarÄ±-lacivertli basketbol takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸantrenörü Zeljko Obradovic gibi dünya çapÄ±nda bir ismin takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda olmasÄ±nÄ±n da önemine deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti:

"Bu baÅŸarÄ± malzemecisinden, oyuncusuna, yöneticisinden baÅŸkanÄ±na bir ekip çalÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±. Madrid'de dördüncü, geçen sene ikinci ve bu sene de ÅŸampiyon olduk. ArtÄ±k Fenerbahçe'nin hedefi tesadüfi ÅŸampiyonluk deÄŸildir, kalÄ±cÄ±dÄ±r. Fenerbahçe eÄŸer bir hata yapmazsa antrenörüyle, oyuncularÄ±yla iyi bir ekip olarak devam ederse, bundan sonra da bu baÅŸarÄ±larÄ± kazanÄ±r. Nedir bu baÅŸarÄ±? Her sene Dörtlü Final'e kalmak ve derece yapmaktÄ±r. Önemli olan her yÄ±l katÄ±lmaktÄ±r. 217 ülkeye yayÄ±n yapÄ±lmÄ±ÅŸ. 1.2 milyar insanÄ±n Dörtlü Final'i seyrettiÄŸi söyleniyor. Ülkeye katkÄ±sÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸün zaman maddiyatla bunu halledemezsiniz. Fenerbahçe bugün bunu çözmüÅŸtür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki tüm vatandaÅŸlara hayÄ±rlÄ± olsun. Fenerbahçelisi, baÅŸka takÄ±m tutanÄ±, hepsinin bu takÄ±ma sahip çÄ±kmasÄ± lazÄ±m. Fenerbahçe, Türkiye'nin yüz akÄ±dÄ±r."

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, erkek basketbol takÄ±mÄ±nda görev yapan herkesi elde edilen baÅŸarÄ±dan dolayÄ± kutlayarak, sözlerini söyle tamamladÄ±:

"TaraftarlarÄ±mÄ±za desteklerinden dolayÄ± teÅŸekkür ediyorum. Åžunu bilsinler; Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n istifa edip gitmesi kolaydÄ±r ama yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlerin devam etmesini saÄŸlamak zordur. Bunu herkes böyle bilmeli ve zamanÄ± geldiÄŸinde bilecektir de."