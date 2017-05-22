FenerbahÃ§e'nin baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ sÄ±rada TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluÄŸu var dedi

Basketbol THY Avrupa Ligi ÅŸampiyonu FenerbahÃ§e'nin baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Zeljko Obradovic final maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sevinci dile getirdi

Zeljko Obradovic, Dörtlü Final'in ÅŸampiyonluk maçÄ±nda Olympiakos'u 80-64 yendikleri karÅŸÄ±laÅŸmadan sonra düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na gazetecilerin alkÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda geldi.Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduÄŸunu kaydeden Obradovic, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Tekrar Avrupa ÅŸampiyonu olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe için ise daha fazla mutluyum. Çünkü takÄ±mÄ±n ilk Avrupa ÅŸampiyonluÄŸu. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a çok teÅŸekkür ediyorum. Herkes çok çalÄ±ÅŸtÄ±. Bütün zafer oyuncularÄ±mÄ±n. Finalde iniÅŸler çÄ±kÄ±ÅŸlar olabilir. Fenerbahçe'nin milyonlarca taraftarÄ± var. Hep bizimle oldular. TaraftarlarÄ±mÄ±zla baÄŸlantÄ±mÄ±z çok özel. Onlara çok teÅŸekkür ediyorum. Her büyük kulüpte bu olmaz."

Olympiakos'u da final oynadÄ±ÄŸÄ± için tebrik eden Obradovic, "Bütün gece bu maça çalÄ±ÅŸtÄ±m. Hayat devam ediyor. Bu akÅŸam kutlayacaÄŸÄ±z ama çarÅŸamba günü Türkiye Ligi'nde maç oynayacaÄŸÄ±z. Çok fazla vaktimiz yok. Türkiye ÅŸampiyonluÄŸunu istiyoruz ve hazÄ±r olmalÄ±yÄ±z. Hedefimiz seneye de Belgrad'da kazanmak olacak." ifadelerini kullandÄ±.Kariyerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 9 ÅŸampiyonluÄŸun hepsinin deÄŸerli olduÄŸunu anlatan Obradovic, "Sezonda zor anlar yaÅŸadÄ±k. Baskonia, bizi 36 sayÄ± farkla yendi. Gece 11'de orada oynadÄ±k. Herkes uykuluydu. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m otele geldi, 'Üzülme her ÅŸey yoluna girecek.' dedi. Bu konuÅŸmayÄ± oyuncularÄ±ma da anlattÄ±m. BaÅŸkandan böyle güven alÄ±rsanÄ±z, sonuç bu oluyor. Åžimdi kutlama zamanÄ±. Bütün zafer aslÄ±nda oyuncularÄ±mÄ±n." ÅŸeklinde görüÅŸ belirtti.

Oyuncusu Ekpe Udoh'u da öven Obradovic, "25 yÄ±ldÄ±r baÅŸantrenörüm. Onun gibi konsantrasyonu olan bir oyuncu hiç hatÄ±rlamÄ±yorum. Hem savunmada hem de hücumda son derece konsantre oynuyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Fenerbahçe'ye gelme amacÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Obradovic, "Ben pasaporta bakmam. Oyuncunun oynamasÄ±na bakarÄ±m. Kaç saat çalÄ±ÅŸÄ±yor ona bakarÄ±m. BazÄ± oyuncular çok önemli isimler olacak. Ben hala açÄ±m. Sahada yatÄ±p kalkÄ±yorum. Sabah saat 09.00'da ofisime gidip akÅŸam saat 22.00'de dönüyorum. Türk, ABD'li, SÄ±rp oyuncu fark etmez. Kim basketbolu seviyorsa onu oynatÄ±rÄ±m." diye konuÅŸtu.

Udoh: Annem karÅŸÄ± takÄ±mda olsa yine oynarÄ±m

Dörtlü Final'in "En DeÄŸerli Oyuncusu" (MVP) seçilen Fenerbahçeli Ekpe Udoh, çok büyük bir maçÄ± kazandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Udoh, çok mutlu olduÄŸunu dile getirerek, "Çok büyük bir maçtÄ±. Bizim akÅŸamÄ±mÄ±zdÄ±. Ä°niÅŸler çÄ±kÄ±ÅŸlar çok fazla oldu. SaÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸumuz vakit, kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyorduk. Savunmada çok iyi bir iÅŸ çÄ±kardÄ±k. TaraftarÄ±mÄ±z muhteÅŸemdi ve zafere ulaÅŸtÄ±k. Rakip hiç önemli deÄŸildi. Annem de karÅŸÄ± takÄ±mda olsa ona karÅŸÄ± da oynarÄ±m. MVP seçilmekten de mutluyum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Sfairopoulos: Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±k

Olympiakos BaÅŸantrenörü Ioannis Sfairopoulos, sonuçtan dolayÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ancak oyuncularÄ±yla gurur duyduÄŸunu dile getirdi.Çok önemli takÄ±mlarla Dörtlü Final'de mücadele ettiklerini aktaran Sfairopoulos, "Finale kadar geldikleri için oyuncularÄ±mÄ± tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Play-off'larda da Anadolu Efes'e karÅŸÄ± 2-1'den döndük. CSKA Moskova'yÄ± yendik ama ÅŸampiyonluk için gereken bir ÅŸeyler daha vardÄ± ama o bizde yoktu. Sonuçtan dolayÄ± büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var ama final oynamaktan da gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.Fenerbahçe yerine yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Anadolu Efes'i tebrik eden Yunan baÅŸantrenör, daha sonra hatasÄ±nÄ± düzelterek sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n iyi bir iÅŸ baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

Salon içindeki coÅŸku dÄ±ÅŸarÄ± taÅŸtÄ±

Fenerbahçeli taraftarlar, Sinan Erdem Spor Salonu çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda da büyük bir coÅŸku yaÅŸadÄ±.Taraftarlar, salon boÅŸaltÄ±lana kadar ÅŸarkÄ±lar söyleyerek Avrupa ÅŸampiyonluÄŸunu burada kutladÄ±. Daha sonra Ataköy'deki salonun önünde toplanan sarÄ±-lacivertli taraftarlar, meÅŸaleler yakarak renkli görüntüler oluÅŸturdu. Uzun süre salon etrafÄ±nda eÄŸlenen taraftarlar, marÅŸlarla Avrupa ÅŸampiyonluÄŸunun tadÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±.