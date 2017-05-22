Ana Sayfa | SPOR Basketbol 22/05/2017 12:42

FenerbahÃ§e ÅŸampiyonluk coÅŸkusunu taraftarÄ±yla yaÅŸayacak

fenerbahÃ§e ÅŸampiyonluk kutlamasÄ±

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ÅŸampiyon olan FenerbahÃ§e bu akÅŸam taraftarÄ±yla beraber kutlama yapacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu ÅŸampiyon bitiren Fenerbahçe, zaferinin coÅŸkusunu bu akÅŸam taraftarÄ±yla yaÅŸayacak.Fenerbahçe Kulübünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, saat 19.00'da AtaÅŸehir'de Ülker Sport Arena'dan üstü açÄ±k otobüse binecek sarÄ±-lacivertli takÄ±m, buradan BaÄŸdat Caddesi'ne gidecek.TaraftarlarÄ±n BaÄŸdat Caddesi'ne davet edildiÄŸi açÄ±klamada, "OyuncularÄ±mÄ±z üstü açÄ±k takÄ±m otobüsü ile saat 19.00'da Ülker Sports Arena'dan BaÄŸdat Caddesi'ne geçerek Avrupa ÅŸampiyonluÄŸumuzu taraftarlarÄ±mÄ±zla kutlayacak." denildi.

 
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fenerbahÃ§e ÅŸampiyonluk kutlama

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