Ana Sayfa | SPOR Basketbol 22/05/2017 13:22

FenerbahÃ§e ÅŸampiyon oldu halk sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

fenerbahÃ§e ÅŸampiyonluk kutlama

THY Avrupa Ligi'nde bu yÄ±l ÅŸampiyon olan FenerbahÃ§e taraftarÄ±na bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸattÄ±. Dev maÃ§ sonrasÄ± binlerce kiÅŸi sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼lerek ÅŸampiyonluÄŸu kutladÄ±

Dün akÅŸam saat 21.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda baÅŸlayan Dörtlü Final'de  Yunanistan'Ä±n Olympiakos ekibini 80-64'lik skorla maÄŸlup eden sarÄ±-lacivertli erkek basketbol  takÄ±mÄ±nÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± kupa, büyük bir sevince yol açtÄ±.

Basketbolseverler, baÅŸta Ä°stanbul olmak üzere çok sayÄ±da ilde  meydanlarda kurulan dev ekranlardan maçÄ± izledi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda  yaklaÅŸÄ±k 16 bin taraftarÄ±n takip ettiÄŸi Fenerbahçe-Olympiakos finalinin heyecanÄ±,  dev ekran organizasyonlarÄ±yla meydanlara taÅŸÄ±ndÄ±.ÅžampiyonluÄŸun elde edilmesiyle meydanlarda meÅŸaleler yakan  taraftarlar, araçlarÄ±yla konvoylar yaparak kupanÄ±n sevincini doyasÄ±ya yaÅŸadÄ±.Fenerbahçeli taraftarlarÄ±n coÅŸkusuna, diÄŸer takÄ±mlarÄ±n taraftarlarÄ± da  eÅŸlik etti.

Taraftarlar meydanlarda toplandÄ±

Taraftarlar Ä°stanbul'daki dev ekran organizasyonlarÄ± için finalin  baÅŸlamasÄ±ndan saatler öncesinde meydanlarda toplanmaya baÅŸladÄ±.Maç için sarÄ±-lacivertli formalarÄ± ve bayraklarÄ±yla alanlara gelen  taraftarlar, tezahüratlar eÅŸliÄŸinde heyecanla izledikleri mücadeleden sonra  ÅŸampiyonluk kutlamalarÄ±na katÄ±ldÄ±.

Fenerbahçeli ve GalatasaraylÄ±lar kol kola

AdÄ±yaman'daki kutlamalarda, Fenerbahçeli taraftarlarÄ±n coÅŸkusuna  GalatasaraylÄ±lar da eÅŸlik etti.AdÄ±yaman Belediyesi tarafÄ±ndan belediye otopark alanÄ±na kurulan dev  ekrandan maçÄ± izleyen taraftarlar, sarÄ±-lacivertlilerin ÅŸampiyon olmasÄ±nÄ±n  ardÄ±ndan Sümer MeydanÄ±'nda sevinç gösterilerinde bulundu.Fenerbahçeli ve GalatasaraylÄ± taraftarlar, ÅŸampiyonluÄŸu kol kola  girerek kutladÄ±.Gaziantep'te ise dev ekran kurulan NiÅŸantaÅŸÄ± SokaÄŸÄ±, kutlamalarÄ±n  merkezi oldu.

MaçÄ± izleyenlere tatlÄ± ve çay ikramÄ±

Denizli'de 15 Temmuz DelikliçÄ±nar Åžehitler MeydanÄ±'nda,  Fenerbahçelilerin yanÄ± sÄ±ra diÄŸer takÄ±mlarÄ±n taraftarlarÄ± da dev ekrandan maçÄ±  izledi. Maç izleyenlere BüyükÅŸehir Belediyesince kurulan stantta lokma tatlÄ±sÄ±,  çay ve su ikram edildi.Bilecikli basketbolseverler maçÄ± hava muhalefeti nedeniyle Åžeyh  Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde izledi. Bir grup taraftar ellerinde  Fenerbahçe bayraklarÄ±yla Tevfikbey Caddesi'nde sevinç gösterisinde bulundu.

Yalova Belediyesi ekiplerince karÅŸÄ±laÅŸmadan saatler önce 15 Temmuz  Demokrasi ve Åžehitler MeydanÄ±'nda dev ekran kurularak, vatandaÅŸlar için oturma  alanlarÄ± oluÅŸturuldu. VatandaÅŸlar, müsabakaya büyük ilgi göstererek alanÄ±  doldurdu.

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, DiyarbakÄ±r, Batman, Siirt, Malatya,  Antalya, Sivas, Kütahya, NevÅŸehir, Ankara ve baÅŸka illerde de belediyelerin  düzenlediÄŸi organizasyonlarla meydanlarda toplanan basketbolseverler,  tezahüratlar yapÄ±p meÅŸaleler yakarak kutlama yaptÄ±.

 

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fenerbahÃ§e ÅŸampiyonluk kutlamasÄ±

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