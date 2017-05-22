Avrupa ÅŸampiyonu FenerbahÃ§e'de kutlama coÅŸkusu

THY Avrupa Ligi finalinde ÅŸampiyon olan FenerbahÃ§e bu akÅŸam taraftarÄ±yla beraber ÅŸampiyonluÄŸu doyasÄ±ya kutladÄ±

THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde Olympiakos'u yenerek destan yazan ve Avrupa ÅŸampiyonu olan Fenerbahçe'nin kutlama programÄ±, üstü açÄ±k otobüsün arÄ±zalanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla 1.5 saat gecikmeli baÅŸladÄ±.Ülker Sports Arena'da medya gününde basÄ±n mensuplarÄ±yla buluÅŸan sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ± BaÄŸdat Caddesi'nde taraftarlarla buluÅŸmaya götürecek üstü açÄ±k otobüs, yarÄ±m saat gecikmeli olarak 19.30 salona geldi.SarÄ±-lacivertli basketbolcular ve teknik heyet üstü açÄ±k otobüse bindikten sonra, araç teknik bir arÄ±za yaÅŸadÄ±. ArÄ±zanÄ±n giderilmesi için yaklaÅŸÄ±k 1 saat uÄŸraÅŸan yetkililer, otobüsü çalÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± baÅŸaramadÄ±.

Bunun üzerine sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n üstü kapalÄ± otobüsü basketbolcularÄ± ve teknik heyeti alarak Ülker Sports Arena'dan BaÄŸdat Caddesi'ne 1.5 saat gecikmeli hareket etti.SarÄ±-lacivertli taraftarlar takÄ±m otobüsüne kendi araçlarÄ±yla eÅŸlik etti. Otobüsün en önünde dün kazanÄ±lan THY Avrupa Ligi kupasÄ± yer aldÄ±.