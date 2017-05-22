Ana Sayfa | SPOR Basketbol 22/05/2017 23:39

FenerbahÃ§eli sporcular BaÄŸdat Caddesinde ÅŸampiyonluk turu attÄ±

fenerbahÃ§e

Rakibi Olympiakos'u potada maÄŸlup ederek Avrupa ÅŸampiyonu olan FenerbahÃ§e Erkek Basketbol TakÄ±mÄ± bu akÅŸam taraftarÄ±yla ÅŸampiyonluÄŸu kutladÄ±

THY Avrupa Liginde dün aksam ÅŸampiyonluÄŸunu ilan eden Fenerbahçe Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, BaÄŸdat Caddesi'nde ÅŸampiyonluk turu attÄ±.Turkish Airlines Euroleague Final-Four Final müsabakasÄ±nda Yunan temsilcisi Olympiacos'u 80-64 maÄŸlup eden sarÄ±-lacivertli ekip Avrupa Åžampiyonu oldu. Åžampiyonluk kutlamasÄ± için Ülker Sports Arena'dan otobüsle BaÄŸdat Caddesi'nde giden Fenerbahçe Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, sarÄ±-lacivertli taraftarlar tarafÄ±ndan büyük coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±.

SarÄ±-lacivertli oyuncular Ekpe Udoh, Luigi Datome, Bogdan Bogdanovic, Melih MahmutoÄŸlu ve Ali Muhammed kafile BaÄŸdat Caddesi'ne girdiÄŸi sÄ±rada otobüsün üzerine çÄ±kÄ±p taraftarÄ± selamladÄ±. Renkli anlara sahne olan kutlamada Fenerbahçe taraftarÄ±, BaÅŸantrenör Zeljko Obradovic ve tüm oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe taraftarÄ± sarÄ±-lacivertli kafileye BaÄŸdat Caddesi boyunca eÅŸlik etti.

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fenerbahÃ§e taraftarÄ±

Avrupa ÅŸampiyonu FenerbahÃ§e'de kutlama coÅŸkusu

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FenerbahÃ§e ÅŸampiyon oldu halk sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

THY Avrupa Ligi'nde bu yÄ±l ÅŸampiyon olan FenerbahÃ§e taraftarÄ±na bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸattÄ±. Dev maÃ§ sonrasÄ± binlerce kiÅŸi sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼lerek ÅŸampiyonluÄŸu kutladÄ±

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FenerbahÃ§e ÅŸampiyonluk coÅŸkusunu taraftarÄ±yla yaÅŸayacak

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