FenerbahÃ§eli sporcular BaÄŸdat Caddesinde ÅŸampiyonluk turu attÄ±

Rakibi Olympiakos'u potada maÄŸlup ederek Avrupa ÅŸampiyonu olan FenerbahÃ§e Erkek Basketbol TakÄ±mÄ± bu akÅŸam taraftarÄ±yla ÅŸampiyonluÄŸu kutladÄ±

THY Avrupa Liginde dün aksam ÅŸampiyonluÄŸunu ilan eden Fenerbahçe Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, BaÄŸdat Caddesi'nde ÅŸampiyonluk turu attÄ±.Turkish Airlines Euroleague Final-Four Final müsabakasÄ±nda Yunan temsilcisi Olympiacos'u 80-64 maÄŸlup eden sarÄ±-lacivertli ekip Avrupa Åžampiyonu oldu. Åžampiyonluk kutlamasÄ± için Ülker Sports Arena'dan otobüsle BaÄŸdat Caddesi'nde giden Fenerbahçe Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, sarÄ±-lacivertli taraftarlar tarafÄ±ndan büyük coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±.

SarÄ±-lacivertli oyuncular Ekpe Udoh, Luigi Datome, Bogdan Bogdanovic, Melih MahmutoÄŸlu ve Ali Muhammed kafile BaÄŸdat Caddesi'ne girdiÄŸi sÄ±rada otobüsün üzerine çÄ±kÄ±p taraftarÄ± selamladÄ±. Renkli anlara sahne olan kutlamada Fenerbahçe taraftarÄ±, BaÅŸantrenör Zeljko Obradovic ve tüm oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe taraftarÄ± sarÄ±-lacivertli kafileye BaÄŸdat Caddesi boyunca eÅŸlik etti.