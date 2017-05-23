THY Avrupa Ligi FenerbahÃ§e bÃ¼yÃ¼k zaferi kutladÄ±

THY Avrupa Ligi ÅŸampiyonu olan FenerbahÃ§e takÄ±mÄ± dÃ¼n akÅŸam ÅŸampiyonluÄŸu bÃ¼yÃ¼k coÅŸkuyla sokaklarda kutladÄ±

Fenerbahçe Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, THY Avrupa Ligi ÅŸampiyonluÄŸunu taraftarÄ±yla kutladÄ±.Ülker Sports Arena'da basÄ±n mensuplarÄ±yla bir araya gelen sarÄ±-lacivertli takÄ±m, tur için ayarlanan üstü açÄ±k otobüsün bozulmasÄ±yla, eÄŸlencesine rötarlÄ± baÅŸladÄ±.AtaÅŸehir'den yola çÄ±kan sarÄ±-lacivertli kafile, D-100 kara yolundan Fenerbahçe Ülker StadÄ±'na, oradan da sahil yolundan Maltepe'ye kadar konvoy eÅŸliÄŸinde tur attÄ±.Maltepe'den dönüÅŸ yapan Fenerbahçe, 1 saat sonra BaÄŸdat Caddesi'nde taraftarÄ±yla buluÅŸtu. Caddenin giriÅŸinde kalabalÄ±k bir grup taraftarÄ±n karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± Fenerbahçe takÄ±m otobüsü, yoluna devam etmekte zorlandÄ±. ÅžaÅŸkÄ±nbakkal'a kadar adÄ±m adÄ±m ilerleyen kafileye eÅŸlik eden taraftarlar, sarÄ±-lacivertli oyunculara tezahüratlar ve marÅŸlarla eÅŸlik etti. MeÅŸale yakan taraftarlar, baÅŸantrenör Zeljko Obradovic'e sevgi gösterilerinde bulundu.BaÄŸdat Caddesi'ndeki ilerleyiÅŸ sÄ±rasÄ±nda bazÄ± oyuncularÄ±n havalandÄ±rma camÄ±ndan otobüsün üzerine çÄ±karak taraftarlarla ÅŸampiyonluk sevincini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gözlemlendi.YaklaÅŸÄ±k 2,5 saat süren kutlamalarÄ±n ardÄ±ndan taraftarlar daÄŸÄ±ldÄ±. Fenerbahçe takÄ±m otobüsü ise caddeden ayrÄ±ldÄ±.