Ana Sayfa | SPOR Basketbol 24/05/2017 17:49

FenerbahÃ§e TofaÅŸ basketbol Play-Off maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

FenerbahÃ§e TofaÅŸ

THY Avrupa Ligi ÅŸampiyonu FenerbahÃ§e ile TofaÅŸ arasÄ±nda oynanacak maÃ§ bu akÅŸam ekrana gelecek

TofaÅŸ ile karÅŸÄ±laÅŸacak SarÄ±-Lacivertliler maça favori olarak çÄ±kacak. Hafta içinde THY Euroleague finalinde Olympiakos'u maÄŸlup ederek Avrupa'nÄ±n en büyüÄŸü olmayÄ± baÅŸaran Fenerbahçe, normal sezonu ise ezeli rakibi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n önünde lider tamamladÄ±. Avrupa Åžampiyonu apoletine sahip olan takÄ±m normal sezonda üstünlük kurduÄŸu TofaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda saha avavntajÄ±nÄ± elinde bulunduruyor. TofaÅŸ tur ÅŸansÄ±nÄ± korumak için Ä°stanbul'da oynanacak ilk maçta rakibine sürpriz yapmayÄ± amaçlÄ±yor.

Fenerbahçe-TofaÅŸ maçÄ± hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçÄ±nda Fenerbahçe sahasÄ±nda TofaÅŸ'Ä± konuk edecek. 24 MayÄ±s ÇarÅŸamba günü Ä°stanbul'da Ülker Sports Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da baÅŸlayacak. Sporseverler Fenerbahçe-TofaÅŸ maçÄ±nÄ± beIN Sports 3'ten canlÄ± izleyebilecek.

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