Ana Sayfa | SPOR Futbol 22/12/2016 20:14

Trabzonspor KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼kspor'u 5 golle maÄŸlup etti


Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda evinde KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼kspor ile karÅŸÄ±laÅŸan Trabzonspor, 5-0'lÄ±k skorla maÃ§Ä± kazandÄ±.

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nÄ±n 3. hafta mücadelesinde Trabzonspor, evinde KÄ±zÄ±lcabölükspor ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Hüseyin Avni Aker StadÄ±'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili ekip, 5-0'lÄ±k skorla kazandÄ±. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Mustafa, 30. dakikada Güray, 35. dakikada Abdulkadir ve 61. dakikada penaltÄ±dan ve 84. dakikada Yusuf YazÄ±cÄ± ile geldi. Trabzonspor'un 17 yaÅŸÄ±ndak gelecek umudu Yusuf YazÄ±cÄ±, attÄ±ÄŸÄ± 2 golün yanÄ±nda 3 golün de asistini yaparak yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±. Bu skorun ardÄ±ndan Trabzonspor gruptaki ilk galibiyetini aldÄ± ve 4 puana yükseldi. KÄ±zÄ±lcabölükspor ise puansÄ±z kaldÄ±. Grubun 4. haftasÄ±nda KÄ±zÄ±lcabölükspor, evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

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