Bu takÄ±mla kimse maÃ§ yapmak istemiyor

Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas ile hiÃ§ bir rakibi maÃ§ oynamak istemiyor ve takÄ±m hÃ¼kmen galip sayÄ±lÄ±yor

Rakipleri, maçlarÄ±n ‘terör ortasÄ±nda’ geçtiÄŸi gerekçesiyle Canelas’la maç yapmaktan kaçÄ±nÄ±rken bunun yerine 750 Euro ceza vermeyi göze alÄ±yor. Nitekim internette dolaÅŸan videolar da Canelas’lÄ± futbolcularÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± gaddar futbolu gözler önüne seriyor.OyuncularÄ±nÄ±n çoÄŸu, FC Porto’nun ‘Ultras’ taraftar grubu üyesi olan Mavi-BeyazlÄ± ekip bu sayede ligde bu sezon 17 maçta 16 galibiyet alÄ±rken, ligde yer alan diÄŸer 13 takÄ±mdan sadece bir tanesi bu ekiple oynama riskini göze aldÄ±.EÄŸer kulüp bu ÅŸekilde devam edip ligi kazanÄ±rsa 3. Lig’de çÄ±kmak için play-off’a katÄ±lacak.