Galatasaray bÃ¼tÃ¼n futbolcularÄ±nÄ± satÄ±yor

Galatasara Futbol KulÃ¼bÃ¼, Sneijder, Carole, Podolski ve Bruma'yÄ± deÄŸerini bulur bulmaz elden Ã§Ä±karma kararÄ± aldÄ±.

Galatasaray yönetimi devre arasÄ±nda gelen teklifleri deÄŸerlendirecek. Sadece Muslera için astronomik bir rakam belirleyen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim, baÅŸta Sneijder, Carole, Podolski ve Bruma'yÄ± deÄŸerini bulduÄŸu gibi elden çÄ±kartÄ±p, kulübe sÄ±cak para getirecek.Ara transfer döneminde takÄ±ma takviye yapmaya hazÄ±rlanan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bir yandan da eldeki oyuncularÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± satacak. Avrupa ve Çin takÄ±mlarÄ±nÄ±n büyük ilgisi ile karÅŸÄ±laÅŸan Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmesi durumunda Fernando Muslera da dahil olmak üzere bütün futbolcularÄ±nÄ± satarak takÄ±mÄ± gençleÅŸtirecek.

SNEIJDER LÄ°STENÄ°N BAÅžINDA

Bu isimlerin baÅŸÄ±nda da kulübe senelik 5.3 milyon Euro maliyeti bulunan Wesley Sneijder bulunuyor. Bunun haricinde Bruma, Carole ve Lukas Podolski için gelecek bütün teklifler deÄŸerlendirmeye alÄ±nacak. Bruma'nÄ±n satÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸmezse,masaya oturulup 1.5 sene kalan sözleÅŸmesi uzatÄ±lacak ve yüklü bir serbest kalma maddesi konulacak.