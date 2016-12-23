Real Betis'e kiralanan Ryan Donk Galatasaray'a geri mi dÃ¶nÃ¼yor

Sezon baÅŸÄ±nda Galatasaray'dan Real Betis'e kiralanan Ryan Donk'un geri Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±nÄ±n gÃ¼ndemde olduÄŸu sÃ¶yleniyor.

OsmanlÄ±spor maçÄ±nda diz çapraz baÄŸÄ± kopan Serdar Aziz'in sezonu kapatmasÄ±, Chedjou'nun da Afrika KupasÄ±'na gidecek olmasÄ± Galatasaray'Ä±n ara transfer planlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Daha önce sol bek ve forvet transferi için temaslarda bulunan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim devre arasÄ±nda önceliÄŸi mecburen stopere verecek. G.Saray'da transfer bütçesinin az olmasÄ± nedeniyle sezon baÅŸÄ±nda Real Betis'e kiralanan Ryan Donk'un geri çaÄŸrÄ±lmasÄ± söz konusu.

500 BÄ°N EURO ASLAN'DAN

Donk'un yÄ±llÄ±k ücretinin 500 bin Euro'sunu ödemekle yükümlü olan Galatasaray, oynadÄ±ÄŸÄ± dönemde hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratan HollandalÄ± oyuncuyu maddi yetersizlik yüzünden tekrar kadrosuna katabilir. KiralÄ±k sözleÅŸmesindeki maddeye göre Donk, 20 maçta 45 dakikadan fazla süre almasÄ± durumunda Real Betis Donk'un bonservisini almak zorunda. Åžu ana kadar 8 maçta 45 dakikadan fazla sahada kalan Donk için Ä°spanyol ekibi ile masaya oturulacak. G.Saray formasÄ±yla 22 maçta ilk 11'de forma giyen (1473 dakika) Donk, 1 gole imza atmÄ±ÅŸtÄ±.