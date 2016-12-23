Ana Sayfa | SPOR Futbol 23/12/2016 12:58

Galatasaray Porto'dan kiraladÄ±ÄŸÄ± Josue ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±yor


Porto'dan kiralanan Josue performansÄ±yla hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratmaya devam etmesi Ã¼zerine Galatasaray'Ä±n futbolcuyla yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi.

Galatasaray'Ä±n sezon baÅŸÄ±nda Porto'dan uzun uÄŸraÅŸlar sonunda kiralanan Josue performansÄ±yla büyük hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. Riekerink'in genellikle kupa maçlarÄ±nda görev verdiÄŸi BrezilyalÄ± futbolcunun son olarak Tuzlaspor önündeki kötü futbolu bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±rdÄ±.Yönetimin Porto kulübüyle temasa geçerek Josue'nin devre arasÄ±nda geri gönderilmesi konusunda fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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