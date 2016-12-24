BaÅŸakÅŸehir bu karÅŸÄ±laÅŸmayla ligi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ã¶nÃ¼nde bitirmeyi garantiledi

Spor Toto SÃ¼per Lig'de karÅŸÄ±laÅŸan Adanaspor ile Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± 1-1 berabere bitti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasÄ±nda Adanaspor ile Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Medipol BaÅŸakÅŸehir, 43. dakikada Joseph Attamah'Ä±n klas vuruÅŸuyla 1-0 öne geçti. Adanaspor, 52. dakikada savunma hatasÄ±ndan faydalanan ve fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸturan Magaye Gueye'nin golüyle eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±.

ÖNCE GOLÜ VERDÄ°, SONRA Ä°PTAL ETTÄ°!

Mücadelenin 72. dakikasÄ±nda Marcio Mossoro fileleri havalandÄ±rarak BaÅŸakÅŸehir'i 2-1 öne geçirirken, önce santrayÄ± gösteren hakem Hüseyin Göçek sonrasÄ±nda golü iptal etti. Mossoro'nun golünde yardÄ±mcÄ± hakemin yanÄ±na giden Göçek bir süre görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. Göçek son olarak ise"ofsayt" kararÄ± verdi.Adanasporlu futbolcular gol kararÄ± sonrasÄ±nda yardÄ±mcÄ± hakemin yanÄ±na doÄŸru koÅŸarak kararÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu gerekçesiyle itirazda bulunmuÅŸlardÄ±. Pozisyonda Visca da topa hareketlenirken arkadaki Mossoro fileleri havalandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

FARK 4 OLDU

Bu beraberliÄŸin ardÄ±ndan Medipol BaÅŸakÅŸehir namaÄŸlup ünvanÄ±nÄ± sürdürdü ve takipçisi BeÅŸiktaÅŸ'tan 1 maç fazlasÄ± ve 4 puan farkla 36 puana yükseldi. Adanaspor ise puanÄ±nÄ± 10'a çÄ±karmayÄ± baÅŸardÄ±.

LÄ°DER BÄ°TÄ°RDÄ°

BaÅŸakÅŸehir topladÄ±ÄŸÄ± 36 puan ile, 2016 yÄ±lÄ±nÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n önünde bitirmeyi garantiledi.BaÅŸakÅŸehir, lige verilecek aranÄ±n ardÄ±ndan Kayserispor'u sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak. Adanaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.