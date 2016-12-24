Ana Sayfa | SPOR Futbol 24/12/2016 19:31

BaÅŸakÅŸehir bu karÅŸÄ±laÅŸmayla ligi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ã¶nÃ¼nde bitirmeyi garantiledi


Spor Toto SÃ¼per Lig'de karÅŸÄ±laÅŸan Adanaspor ile Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± 1-1 berabere bitti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasÄ±nda Adanaspor ile Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Medipol BaÅŸakÅŸehir, 43. dakikada Joseph Attamah'Ä±n klas vuruÅŸuyla 1-0 öne geçti. Adanaspor, 52. dakikada savunma hatasÄ±ndan faydalanan ve fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸturan Magaye Gueye'nin golüyle eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±.

ÖNCE GOLÜ VERDÄ°, SONRA Ä°PTAL ETTÄ°!

Mücadelenin 72. dakikasÄ±nda Marcio Mossoro fileleri havalandÄ±rarak BaÅŸakÅŸehir'i 2-1 öne geçirirken, önce santrayÄ± gösteren hakem Hüseyin Göçek sonrasÄ±nda golü iptal etti. Mossoro'nun golünde yardÄ±mcÄ± hakemin yanÄ±na giden Göçek bir süre görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. Göçek son olarak ise"ofsayt" kararÄ± verdi.Adanasporlu futbolcular gol kararÄ± sonrasÄ±nda yardÄ±mcÄ± hakemin yanÄ±na doÄŸru koÅŸarak kararÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu gerekçesiyle itirazda bulunmuÅŸlardÄ±. Pozisyonda Visca da topa hareketlenirken arkadaki Mossoro fileleri havalandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

FARK 4 OLDU

Bu beraberliÄŸin ardÄ±ndan Medipol BaÅŸakÅŸehir namaÄŸlup ünvanÄ±nÄ± sürdürdü ve takipçisi BeÅŸiktaÅŸ'tan 1 maç fazlasÄ± ve 4 puan farkla 36 puana yükseldi. Adanaspor ise puanÄ±nÄ± 10'a çÄ±karmayÄ± baÅŸardÄ±.

LÄ°DER BÄ°TÄ°RDÄ°

BaÅŸakÅŸehir topladÄ±ÄŸÄ± 36 puan ile, 2016 yÄ±lÄ±nÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n önünde bitirmeyi garantiledi.BaÅŸakÅŸehir, lige verilecek aranÄ±n ardÄ±ndan Kayserispor'u sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak. Adanaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Tuzlaspor Galatasaray maÃ§Ä± neden BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'na alÄ±ndÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda karÅŸÄ±lacak olan Tuzlaspor ve Galatasaray'Ä±n 28 AralÄ±k'ta oynayacaÄŸÄ± maÃ§, Tuzla'nÄ±n stadyumunun Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rma problemi nedeniyle BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda yapÄ±lacak.


Ä°spanyol basÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Barcelona Arda'yÄ± satacak

Ä°spanyol basÄ±nÄ± hem ekonomik hem de sportif gerekÃ§elerle Barcelona'nÄ±n Arda Turan'Ä± sezon sonunda satacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.


Galatasaray Porto'dan kiraladÄ±ÄŸÄ± Josue ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±yor

Porto'dan kiralanan Josue performansÄ±yla hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratmaya devam etmesi Ã¼zerine Galatasaray'Ä±n futbolcuyla yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi.