Ana Sayfa | SPOR Futbol 24/12/2016 20:41

BeÅŸiktaÅŸ Gaziantepspor'u 1-0 yendi


Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam karÅŸÄ±laÅŸan BeÅŸiktaÅŸ, Gaziantepspor'u 1-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, Gaziantepspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Vodafone Arena'da oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± BeÅŸiktaÅŸ, 1-0 kazanmayÄ± baÅŸardÄ±.BeÅŸiktaÅŸ'a ligde ilk yarÄ±nÄ±n son maçÄ±nda galibiyeti getiren golü 41. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Siyah-beyazlÄ± takÄ±mda OÄŸuzhan Özyakup 78. dakikada bir penaltÄ± vuruÅŸundan yararlanamadÄ±.BeÅŸiktaÅŸ bu galibiyetin ardÄ±ndan Spor Toto Süper Lig'de puanÄ±nÄ± 35'e çÄ±karmayÄ± baÅŸardÄ±. Gaziantepspor ise ligde 11 puanda kaldÄ±.

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