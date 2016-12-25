Kalecinin elle mÃ¼dahalesine Ã‡akÄ±r'dan penaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡aykur Rizespor-OsmanlÄ±spor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda OsmanlÄ±spor kalecisi Karcemarskas'Ä±n ceza sahasÄ± iÃ§inde eline Ã§arpan topa CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r "penaltÄ±" dedi.

Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor-OsmanlÄ±spor maçÄ±nda hakem Cüneyt ÇakÄ±r uzun süre konuÅŸulacak bir penaltÄ± kararÄ±na imza attÄ±.Dakikalar 65'i gösterirken, Çaykur Rizespor'un kullandÄ±ÄŸÄ± duran top sonucu oluÅŸan hava topu mücadelesinde top OsmanlÄ±spor kalecisi Karcemarskas'Ä±n ceza sahasÄ± içinde eline çarptÄ±.

ÖNCE BEKLEDÄ°, SONRA PENALTI DEDÄ°

Ancak bu karambolü süzmekte zorlanan hakem Cüneyt ÇakÄ±r uzun süre bekledikten sonra "PenaltÄ±" kararÄ± verdi. Yani Cüneyt ÇakÄ±r, OsmanlÄ±spor kalecisinin kendi ceza sahasÄ± içinde elle oynamasÄ±na penaltÄ± kararÄ± vermiÅŸ oldu. Bu pozisyona uzun süre itiraz edilirken; Rizesporlu Jakob Jantscher'in kullandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±yÄ± OsmanlÄ±spor kalecisi kurtardÄ±.