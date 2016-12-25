Ana Sayfa | SPOR Futbol 25/12/2016 14:41

HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek BaÅŸakÅŸehir'in golÃ¼nÃ¼ iptal edince futbolcular Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±


Adanaspor - Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda BaÅŸakÅŸehir'in attÄ±ÄŸÄ± gol sonrasÄ± Ã¶nce golÃ¼ verdi daha sonra iptal eden HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek, taraftarlarÄ± ve futbolcularÄ± Ã§Ä±ldÄ±rttÄ±

Adanaspor - Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nÄ±n hakemi Hüseyin Göçek'in 72. dakikada BaÅŸakÅŸehir'in attÄ±ÄŸÄ± gol sonrasÄ± önce golü verdi daha sonra iptal etti.Mücadelenin 72. dakikasÄ±nda Marcio Mossoro fileleri havalandÄ±rarak BaÅŸakÅŸehir'i 2-1 öne geçirirken, önce santrayÄ± gösteren hakem Hüseyin Göçek sonrasÄ±nda golü iptal etti. Mossoro'nun golünde yardÄ±mcÄ± hakemin yanÄ±na giden Göçek bir süre görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. Göçek son olarak ise"ofsayt" kararÄ± verdi.

FUTBOLCULAR Ä°TÄ°RAZ ETMÄ°ÅžTÄ°

Adanasporlu futbolcular gol kararÄ± sonrasÄ±nda yardÄ±mcÄ± hakemin yanÄ±na doÄŸru koÅŸarak kararÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu gerekçesiyle itirazda bulunmuÅŸlardÄ±. Pozisyonda Visca da topa hareketlenirken arkadaki Mossoro fileleri havalandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

AVCI: 'BÄ°Z DE FORMSUZDUK HAKEMLER DE..."

Medipol BaÅŸakÅŸehir Teknik Direktörü Abdullah AvcÄ±, bu pozisyonu deÄŸerlendirirken ÅŸunlarÄ± söyledi: "Buna mÄ± sÄ±ÄŸÄ±nalÄ±m! Bugün biz de formsuzduk hakem de. YediÄŸimiz golde de hakemler hata yaptÄ±. Golün baÅŸlangÄ±cÄ±nda taç kararÄ± verildi ama taç deÄŸildi. Bizim için önemli olan ligin 16 haftasÄ± sonunda liderlik koltuÄŸunda oturuyor olmamÄ±z. Ä°kinci yarÄ±da daha çok çalÄ±ÅŸÄ±p daha baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±z.

 

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