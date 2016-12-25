Ana Sayfa | SPOR Futbol 25/12/2016 21:54

Akhisar Belediyespor 1 0 Atiker Konyaspor maÃ§ sonucu


SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 16. haftasÄ±nda Atiker Konyaspor'un Akhisar Belediyespor'a konuk olduÄŸu maÃ§ta, Akhisar Belediyespor 1 gol atarak 3 puanÄ±n sahibi oldu.

Son 6 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik alan ve yenilgi yüzü görmeyen Atiker Konyaspor, Akhisar Belediyespor'a konuk oluyor. Son 2 haftada 1 beraberlik 1 maÄŸlubiyet alan Akhisar Belediyespor, evinde alacaÄŸÄ± 3 puanla çÄ±kÄ±ÅŸ yakalamak amacÄ±nda. Konyaspor ise seriyi sürdürme hedefinde. Akhisar Belediyespor, Konyaspor mücadelesi öncesi 15 maçta 17 puan topladÄ± ve 14. sÄ±rada yer alÄ±yor. Atiker Konyaspor ise 15 haftada 24 puan topladÄ± ve Süper Lig'de 6. sÄ±rada yer alÄ±yor. 

Ä°ki takÄ±mÄ±n maç kadrolarÄ±:

Akhisar Belediyespor: 

Bora Körk - Miguel Lopes - Caner OsmanpaÅŸa - Orhan TaÅŸdelen - Ömer Bayram - Aykut Çeviker - Özer HurmacÄ± - Abdoul Sissoko - Custodio - Onur AyÄ±k - Hugo Rodallega

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