Ana Sayfa | SPOR Futbol 26/12/2016 10:24

AmatÃ¶r maÃ§ hastanede bitti


Samsun AmatÃ¶r U19 Ligi'nde maÃ§ta Ã§Ä±kan kavga hastanede bitti. 3 futbolcu yaralandÄ±.

Samsun'un Canik ilçesinde, Samsun Amatör U19 Ligi'nde oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada futbolcular arasÄ±nda çÄ±kan kavga sonucu 3 oyuncu yaralandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Selanikspor ile Bafra KÄ±zÄ±lÄ±rmakspor arasÄ±nda Canik Dereler Suni Çim Saha'da oynanan müsabakanÄ±n 55'inci dakikasÄ±nda rakip futbolcular arasÄ±nda henüz bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.

POLÄ°S OLAYA MÜDAHALE ETTÄ°

TartÄ±ÅŸmanÄ±n büyüyerek kavgaya dönüÅŸmesi üzerine Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri olaya müdahale etti.Kavga sÄ±rasÄ±nda Bafra KÄ±zÄ±lÄ±rmakspor'un kalecisi Batuhan Büyükkeskin (18) ile futbolcular Berk Duyan (18) ve Mustafa Demirci (18), darbedilerek yaralandÄ±.

HASTANELÄ°K OLDULAR

YaralÄ± futbolcular, 112 acil servis ekiplerince Samsun EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.FutbolcularÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bildirildi.Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sürdürülüyor.

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