Annesine kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸi iÃ§in rakip oyuncuya saldÄ±ran futbolcuyu babasÄ± sakinleÅŸtirdi

Katar Ligi'nde Al Khor ve Al Shahaniya maÃ§Ä±nda annesine kÃ¼frettiÄŸi gerekÃ§eyle kaleci Khalifa Al Dosari, Al Shahaniya'nÄ±n defans oyuncusu Muhammad Adnan'a saldÄ±rdÄ±. Kaleciyi babasÄ± sahaya girerek sakinleÅŸtirebildi.
Katar Ligi'nde oynanan bir mücadelede, annesine küfrettiÄŸi gerekçesiyle rakip oyuncuya saldÄ±ran futbolcuyu sahaya giren babasÄ± sakinleÅŸtirdi.Maç oynanÄ±rken iddialara göre Al Khor'da forma giyen BrezilyalÄ± futbolcu Wellinton Souza, Al Shahaniya'nÄ±n defans oyuncusu Muhammad Adnan'la kavga ederken, kaleci Khalifa Al Dosari'nin annesine küfretti.
RAKÄ°BÄ°NE SALDIRDI
Bunu duyan Dosari, koÅŸarak Wellinton Souza'ya saldÄ±rdÄ±. Ortam gerilince kaleci Dosari'nin babasÄ± sahaya girerek oÄŸlunu sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine Dosari babasÄ±nÄ±n ayaklarÄ±na kapanarak özür diledi.