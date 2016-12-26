Ana Sayfa | SPOR Futbol 26/12/2016 14:22

Nakoulma alacaklarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek Kayserispor'la sÃ¶zleÅŸmesini feshetti


Kayserispor'da beklentileri karÅŸÄ±layamayan ve kulÃ¼ple ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayan Nakoulma, sÃ¶zleÅŸmesini feshetti.

2015-16 sezonunda Mersin Ä°dman Yurdu'nda gösterdiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performansla dikkatleri üzerine çeken ve kÄ±rmÄ±zÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n küme düÅŸmesinin ardÄ±ndan Kayserispor'a transfer olan Nakoulma, yeni kulübünde beklentileri karÅŸÄ±layamamÄ±ÅŸtÄ±.

SÖZLEÅžMESÄ°NÄ° FESHETTÄ°

Kayserispor'da özellikle ekonomik olarak sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayan ve yönetim ile sürekli ters düÅŸen Nakoulma, alacaklarÄ±nÄ± gerekçe göstererek Kayserispor ile olan sözleÅŸmesini feshetti ve ülkesine gitti. Nakoulma'nÄ±n Kayserispor ile mukavelesi sezon sonunda bitecekti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Annesine kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸi iÃ§in rakip oyuncuya saldÄ±ran futbolcuyu babasÄ± sakinleÅŸtirdi

Katar Ligi'nde Al Khor ve Al Shahaniya maÃ§Ä±nda annesine kÃ¼frettiÄŸi gerekÃ§eyle kaleci Khalifa Al Dosari, Al Shahaniya'nÄ±n defans oyuncusu Muhammad Adnan'a saldÄ±rdÄ±. Kaleciyi babasÄ± sahaya girerek sakinleÅŸtirebildi.


AmatÃ¶r maÃ§ hastanede bitti

Samsun AmatÃ¶r U19 Ligi'nde maÃ§ta Ã§Ä±kan kavga hastanede bitti. 3 futbolcu yaralandÄ±.


Akhisar Belediyespor 1 0 Atiker Konyaspor maÃ§ sonucu

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 16. haftasÄ±nda Atiker Konyaspor'un Akhisar Belediyespor'a konuk olduÄŸu maÃ§ta, Akhisar Belediyespor 1 gol atarak 3 puanÄ±n sahibi oldu.