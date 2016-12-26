Nakoulma alacaklarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek Kayserispor'la sÃ¶zleÅŸmesini feshetti

Kayserispor'da beklentileri karÅŸÄ±layamayan ve kulÃ¼ple ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayan Nakoulma, sÃ¶zleÅŸmesini feshetti.

2015-16 sezonunda Mersin Ä°dman Yurdu'nda gösterdiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performansla dikkatleri üzerine çeken ve kÄ±rmÄ±zÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n küme düÅŸmesinin ardÄ±ndan Kayserispor'a transfer olan Nakoulma, yeni kulübünde beklentileri karÅŸÄ±layamamÄ±ÅŸtÄ±.

SÖZLEÅžMESÄ°NÄ° FESHETTÄ°

Kayserispor'da özellikle ekonomik olarak sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayan ve yönetim ile sürekli ters düÅŸen Nakoulma, alacaklarÄ±nÄ± gerekçe göstererek Kayserispor ile olan sözleÅŸmesini feshetti ve ülkesine gitti. Nakoulma'nÄ±n Kayserispor ile mukavelesi sezon sonunda bitecekti.